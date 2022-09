Fondazione CrTrieste al fianco della Corsa dei castelli

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

TRIESTE – Meno di 30 giorni all’appuntamento con la 6^ Corsa dei Castelli di Trieste, manifestazione organizzata da ASD Promorun e che rappresenta un fiore all’occhiello per il capoluogo giuliano, sul piano sportivo, paesaggistico e culturale. Negli anni, sono state tante le istituzioni che hanno contribuito a far crescere la manifestazione stringendo un’alleanza con Promorun con l’obiettivo di mettere in luce e sensibilizzare al rispetto del territorio attraverso la realizzazione di questo evento sportivo.

LA FONDAZIONE CRTRIESTE

La Fondazione CRTrieste opera sul territorio per promuovere lo sviluppo economico, culturale, scientifico e sociale di Trieste e limitrofo. L’Ente si rivolge ai settori della cultura, dell’arte e dell’istruzione, dell’assistenza, del turismo e dello sport, della ricerca scientifica e della sanità impegnandosi a consolidare il proprio ruolo per lo sviluppo socio-economico della città di Trieste e il suo territorio, sempre nell’ottica di farsi strumento per il benessere dell’intera collettività. In tema di cooperazione tra sport e cultura, la Fondazione CRTrieste da diversi anni è vicina alla Corsa dei Castelli, attraverso l’erogazione di un contributo di cui è destinataria la “Family Run” e grazie al quale è resa possibile la partecipazione di tutti i ragazzi in età scolare.

LE GARE

Si svolgerà domenica 16 ottobre 2022 la 6^ edizione della Corsa dei Castelli, gara inserita in calendario nazionale FIDAL e che si sviluppa su un percorso omologato costituito da un giro unico. Un percorso molto filante che vede solo nelle ultime centinaia di metri un’elevata pendenza che gli è valsa l’appellativo de “Il Muro”. Testa, gambe e cuore prima di tagliare il traguardo nella corte del Castello di San Giusto. Con oltre 250 atleti, si può certamente affermare che la prima edizione della “Non Competitiva Ten” è stato un grande successo, tale da riproporla, sullo stesso percorso della manifestazione principale, ma senza necessità di tesseramento e certificato medico agonistico. Riflettori accesi sulla Family Run 8 km il cui scopo è quello di diffondere la cultura dello sport come abitudine fondamentale per il benessere psico-fisico. Una occasione per gustare le bellezze della città e allo stesso tempo rinnovare l’obiettivo di solidarietà nei confronti dell’Ospedale Burlo Garofolo. Quest’anno i fondi raccolti attraverso le donazioni saranno devoluti al Pronto Soccorso Pediatrico con l’obiettivo di rendere meno traumatico il viaggio dei piccoli pazienti attraverso manovre terapeutiche dolorose.

MAGGIORI DETTAGLI QUI ISCRIZIONI

Le iscrizioni sono aperte sul sito. Promo società con minimo 10 partecipanti. Prossimo cambio quota il 1 Ottobre. Cambio quota per la Family Run 10 ottobre. Le iscrizioni a tutte le manifestazioni saranno possibili in Piazza Sant’Antonio venerdì 14 ottobre e sabato 15 ottobre dalle 10 alle 19 mentre la mattina della gara dalle 7.30 alle 9.00 presso le scuderie del castello di Miramare. Info: silviagianardi@promorun.it; info@promorun.it; andreagiurgiovich@promorun.it