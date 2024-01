Valcanale, a Camporosso inaugurato il sentiero delle tradizioni e delle usanze

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Il "Sentiero delle usanze e delle tradizioni" del paese di Camporosso, nel comune di Tarvisio è stato inagurato lo scorso 30 dicembre. Lungo alcune strade del borgo, un percorso realizzato con diversi pannelli informativi che racconteranno le tradizioni, le usanze e i mestieri antichi del paese, in italiano e in tedesco, seguendo l'ordine delle stagioni. L'iniziativa rappresenta l'ultimo evento 2023 del progetto "Tarvisio e dintorni” che ha l'obiettivo di valorizzare la comunità germanofona della Val Canale e Canal del Ferro attraverso concerti, conferenze, mostre e gastronomia. L'inaugurazione del sentiero è stata preceduta, il 28 dicembre, da un concerto del gruppo carinziano WörtherseeKlang.

Il progetto "Tarvisio e dintorni" ha come capofila il Comune di Tarvisio, è finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (L.R. 20/2009) ed è promosso in partenariato con il Comune di Malborghetto-Valbruna e le associazioni culturali "Žabe", "L'Età dell'Acquario", "Kanaltaler Kulturverein"; collabora alla realizzazione del progetto anche il "Consorzio Agrario Vicinia Camporosso" e la "Pro Loco il Tiglio Valcanale". «L'idea dei pannelli ‒ racconta Matteo Moschitz, presidente di Žabe che ha curato la stesura dei testi ‒ è nata per lasciare una traccia delle nostre tradizioni, patrimonio condiviso del paese. Il percorso ricorda come veniva scandita la vita del borgo, che durante l’anno onorava i momenti solstiziali, celebrava i suoi riti, festeggiava il Patrono». L'evento è stato accompagnato da musica itinerante, proiezione di video e laboratori.

La Valcanale (Kanaltal) si trova all’estremo nord-orientale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, confina con l’Austria e la Slovenia e ha fatto parte fino alla fine della prima guerra mondiale dell’impero Austro-Ungarico. Nel 1919, con il trattato di San Germano, è stata annessa all’Italia. Per più di nove secoli, Dal 1007 al 1918 la lingua ufficiale della maggior parte della popolazione è stata il tedesco, mentre una minima parte parlava un dialetto locale di ceppo slavo. Ancora oggi parte degli abitanti della valle si esprime, oltre che in italiano, anche nelle altre due lingue originarie. Ciò rappresenta una particolare caratteristica, forse unica in Europa, di uso dei tre ceppi linguistici fondamentali (latina-teutonica-slava).

Le origini di Camporosso risalgono all'epoca romana. Il paese fu infatti una stazione doganale sul tratto della via Iulia Augusta che collegava Aquileia a Virunum. Nel corso dei secoli, accanto all’originaria popolazione contadina slovena, s’insediarono diverse popolazioni di origine carinziana e tedesca, a partire dalla nuova presenza del principe - vescovo tedesco di Bamberga, nel 1007. «Il progetto, frutto di una collaborazione tra diversi partner, valorizza il multilinguismo in una terra caratterizzata dalla presenza di tre confini e di tre popoli. "Tarvisio e dintorni" ha per noi un valore culturale e linguistico perché la cultura germanofona rappresenta uno spaccato fondamentale della nostra comunità. Uno dei nostri obiettivi è diffondere la consapevolezza di questa peculiarità tra i giovani del luogo e tra i turisti», ha affermato Renzo Zanette, sindaco di Tarvisio.