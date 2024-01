Continua la mobilitazione per l'ex Pavan di San Giacomo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Nuova mobilitazione e raccolta di firme a San Giacomo per difendere gli spazi dell'ex Pavan. Alla conferenza stampa il porta voce del comitato "Insieme per San Giacomo", Matteo Antonante, si è appellato al buon senso della Giunta Comunale affinchè, prima di procedere a qualsiasi intervento sull’area in questione, valuti le possibili criticità legate al progetto dell’impianto polisportivo. Oltre a togliere uno spazio aggregativo che, pur disponibile, è stato aperto ai residenti col contagocce, c'è il rischio che il giardino - inaugurato nel 2013 e tuttora utilizzato dalle scuole di via Frausin -, venga demolito negando così ai bambini delle scuole contigue la possibilità di fare attività all’aperto. Ha riportato anche le preoccupazioni dei residenti di via Frausin, secondo i quali un impianto sportivo che ospiterà atleti provenienti anche da fuori città potrebbe causare dei seri disagi al traffico veicolare di via Frausin e del rione, impattando anche sulle già scarse aree per il parcheggio dei residenti.

“Il Comune ha parlato di nuovi stalli di sosta da reperire in prossimità di via Frausin”, dice Antonante, “ma noi, che viviamo in questa zona, ci chiediamo dove si possano reperire questi spazi. Auspichiamo che il Comune e gli Assessori competenti trattino seriamente sia i problemi oggettivi derivanti dalle loro decisioni sia le richieste di tutti gli abitanti del rione, nell’iter previsto prima dell’approvazione della variante urbanistica in Consiglio Comunale”. È intervenuta anche Anna Cozzi, uno dei genitori dell'Istituto Comprensivo di San Giacomo e appartenente alla rete solidale "Campo Libero", sottolineando che il giardino dell' Ex Pavan è l’unico spazio aperto attiguo di cui dispongono attualmente gli alunni dell'Istituto Comprensivo di via Frausin, senza il quale i programmi scolastici di attività motoria all'aperto sarebbero di fatto impraticabili. Per questa ragione è in atto una raccolta firme che ha già totalizzato più di 300 adesioni.

Anche se si decidesse di costruire l'impianto sportivo, i genitori della scuola chiedono che il Comune garantisca di mettere a disposizione di bambini e ragazzi un altro spazio verde nelle immediate vicinanze dell'I.C. di San Giacomo, nonchè assicuri la fruizione gratuita alla palestra da parte delle scuole del rione, dato che il nuovo complesso - se realizzato - sarà finanziato con fondi pubblici. E’ possibile firmare la petizione presso CARTOLIBRERIA San Giacomo C.po SAN GIACOMO 14/e, e la LIBRERIA Libribelli via RISORTA 12/a