Drappo blu fuori dalle finestre in solidarietà alle donne afghane, anche a Trieste l'iniziativa

L'hub giuliano del movimento internazionale impegnato per un'economia sostenibile promossa da Papa Francesco, The economy of Francesco promuove l'iniziativa "EoF GLOBAL MARCH: Le donne afgane esistono – Together we stand!”. Si tratta di un evento globale a favore delle donne e delle bambine dell'Afghanistan, nuovamente sotto la morsa della repressione da parte dei talebani. A partire da sabato 28 agosto.2021, alle finestre delle case verrà esposto simbolicamente un drappo blu, colore degli abiti imposti alle afgane da parte di chi le vuole nascondere. Per maggiori info cliccare a questo link.