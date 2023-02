Adotta un amico: il portale della Regione che promuove le adozioni evitando le truffe

Vuoi adottare un cucciolo ma non sai da dove iniziare? Esiste un applicativo sul sito di Regione Friuli Venezia Giulia dedicato a tutti i cani che si trovano nei canili convenzionati con i comuni della nostro territorio. Tramite il sito è possibile vedere le foto di queste creature, leggere le loro caratteristiche e scoprire dove sono così da poterle raggiungere per conoscerle. Un'iniziativa pensata per promuovere e favorire l’affido dei cani ricoverati nei canili convenzionati con i Comuni che prende il nome di “Adotta un amico Fvg”.

Il più delle volte però una foto non basta per far scoccare una scintilla, ecco perché il consiglio è quello di contattare la struttura che ospita l'animale e concordare una visita, se non sarà lui il prescelto ci sarà certamente un altro sguardo a catturare la nostra attenzione. I canili convenzionati in regione sono dieci, dove operano diverse associazioni di volontariato, intervenendo con il loro prezioso lavoro di cura e assistenza degli animali. Qui trovate il link diretto.

Alcuni consigli per un'adozione sicura