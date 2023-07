Come adottare un dolce gattino a Trieste

Non solo cani ma anche dolci gattini: a Trieste è possibile adottare queste piccole e morbide creature grazie ad un'associazione di volontariato che si occupa di recuperarle, dare loro le cure necessarie per la crescita e, ovviamente, trovare una famiglia che possa amarli per tutta la vita.

Avere un gatto in famiglia comporta molti benefici: riduce lo stress, migliora la salute mentale e fisica. Inoltre, il gatto è un compagno affettuoso e un prezioso amico dei bambini quindi averne uno in casa non solo porterà tanta felicità, ma terrà compagnia a tutta la famiglia.

L'Associazione Il Gattile

L'Associazione Il Gattile, con sede in via della Fontana, 4, si occupa di volontariato. Circa una trentina di volontari lavorano ogni giorno con amore per gli animali e rispetto per gli altri. Le adozioni dei felini sono l’indispensabile valvola di sfogo dell'attività, e chi adotta un gatto ne salva due, quello a cui offre una casa e l’altro che l'associazione prenderà al suo posto. Ma qual è il vantaggio di avere un gatto? Oltre l'amore e l'affetto che dimostrano con le loro irresistibili fusa, tra i loro pregi c’è la pulizia e il rispetto per la casa, problemi potrebbero sorgere, ad esempio, con le piante ornamentali. Insomma anche le adozioni devono essere atti responsabili e ponderati.

Come adottare un gatto de Il Gattile

Le pratiche burocratiche da svolgere per l’adozione sono pochissime, basta solo firmare una scheda con i dati anagrafici e l’accettazione di eventuali controlli post affido. L'associazione pensa a fornire tutte le indicazioni necessarie per una buona convivenza con il gatto. Per i gatti ammalati o con problemi di vario genere ci sono poi le "adozioni del cuore". Per adottare un gatto bisogna:

andare di persona in gattile e parlare con un responsabile delle adozioni. Vedere e conoscere i gatti adottabili. Compilare il modulo d’adozione.

Per maggiori informazioni vai sul sito dell'associazione.