Cani in adozione a Trieste: le storie di Madalene, Squirrel e Vully, tre dolcissimi pet in cerca di famiglia

Estate non è soltanto sinonimo di vacanze ma anche di allegria e accoglienza: prendere in casa un cane non solo riempirà di amore e affetto le giornate di un'intera famiglia ma è un vero e proprio gesto di solidarietà e responsabilità. Siamo certi che adottare un cane cambierà in meglio la vostra vita, riempiendola di passione e allegria. Ecco i pet dell'associazione Cagnolini in adozione Zampa nel Cuore Italia che cercano famiglia a Trieste (e non solo) e che non vedono l'ora di conoscerti.

Madalene

Età: poco più di un anno

Sesso: femmina

Taglia: piccola

Sterilizzata: sì

Microchippata: sì

Su di lei: Madalene ha poco più di un anno, è piccolissima (circa 7 kg) ed è nata con una malformazione alle zampine anteriori. La piccola ha però avuto la fortuna di incontrare Sabina che con amore e dedizione ha fatto in modo che crescesse. Con una riabilitazione adeguata Madalene è infatti migliorata moltissimo.

Attualmente mostra solo una leggera zoppia a carico della zampina sinistra, ma a lei poco importa: corre, salta, gioca come tutti gli altri cani del rifugio (video disponibili su richiesta). Madalene può arrivare a Trieste e in tutto il Friuli Venezia Giulia. Si affida completamente vaccinata, sterilizzata,antirabbica, chip, passaporto e antiparassitario in corso, dopo compilazione questionario e colloquio pre affido.

Per contatti e maggiori informazioni clicca sull'immagine di Madalene di Cagnolini in adozione Zampa nel Cuore Italia.

Squirrel

Età: poco più di 10 mesi

Sesso: femmina

Taglia: piccola

Sterilizzata: sì

Microchippata: sì

Su di lei: Squirrel è una piccola topolina di poco più di 10 mesi, taglia piccola (circa 9 kg). Purtroppo è stata trovata da sola mentre camminava in mezzo alla strada. È dolcissima e molto affettuosa, ora si trova in uno dei rifugi dell'associazione Zampa nel Cuore Italia a Banja Luka ma può arrivare a Trieste e in tutto il Friuli Venezia Giulia. Squirrel si affida completamente vaccinata, sterilizzata, antirabbica, chip, passaporto e antiparassitario in corso, dopo compilazione questionario e colloquio pre affido.

Per contatti e maggiori informazioni clicca sull'immagine di Squirrel di Cagnolini in adozione Zampa nel Cuore Italia.

Vully

Età: 15 mesi

Sesso: maschio

Taglia: media

Castrato: sì

Microchippato: sì

Su di lui: Vully ha bisogno di una famiglia dinamica che lo porti a passeggiare e a correre, perché è un cane molto attivo. Ha 15 mesi e pesa 13 kg, e attualmente si trova a Banja Luka ma l'associazione cerca adozione per lui a Trieste e in tutto il Friuli Venezia Giulia. Si affida castrato, vaccinato con eptavalente e antirabbica, con chip, passaporto e antiparassitario in corso, dopo compilazione questionario e colloquio pre affido.

Per contatti e maggiori informazioni clicca sull'immagine di Vully di Cagnolini in adozione Zampa nel Cuore Italia.

L'associazione Zampa nel Cuore Italia

Zampa nel Cuore Italia è un'associazione animalista nata dieci anni fa che si batte per liberare i cani detenuti nei lager bosniaci e non solo: negli anni i volontari hanno deciso di aiutare molti animali in difficoltà dando casa anche ai pet più sfortunati e anziani dopo una vita passata in canile.

Nella Bosnia Erzegovina per legge un cane accalappiato deve essere soppresso entro quindici giorni dalla sua entrata nel locale canile lager. In questi quindici giorni, questi poveri condannati vivono senza cibo e acqua in recinti costruiti su discariche malsane, al gelo d'inverno e sotto il sole d'estate. Questo si applica indistintamente a cani adulti e cucciolotti, a mamme gravide e cani malati.

Ma nella città di Banja Luka nel nord della Bosnia, ci sono quattro angeli che spendono la loro vita per sottrarre queste creature innocenti ad un destino di crudeltà e morte. Quattro volontari che senza sosta, giorno e notte, salvano i cani randagi, magri, spesso brutalmente feriti e prossimi alla morte. Li curano, li nutrono e cercano per loro una sistemazione temporanea nei recinti per cercare di regalare loro una speranza di vita. Sono i volontari di Sapa u srcu-Zampa nel cuore Bosnia.

I volontari di Sapa u Srcu-Zampa nel cuore Bosnia con l'aiuto dei volontari di Zampa nel Cuore Italia, e con un sostegno economico, preparano queste dolci creature per un futuro di amore e sicurezza in seno a una dolce famiglia qui in Italia, dove arrivano ogni due settimane portati direttamente dall'associazione Zampa nel Cuore Italia, dopo avere ricevuto tutte le cure e i vaccini necessari per prepararli finalmente alla vita. Zampa nel Cuore è attiva anche presso le istituzioni locali con il supporto prezioso di ENPA BiH per sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica.

Per conoscere tutti gli ospiti della struttura potete visitare il sito web di Zampa nel cuore Italia (https://www.zampanelcuoreitalia.com/) o la pagina Facebook dedicata.