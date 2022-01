Come proteggere i nostri amici a quattro zampe dal freddo invernale: i consigli della Lega nazionale del cane

Come tutelare i nostri amici a quattro zampe nelle giornate più rigide? Ecco dieci importanti consigli degli esperti della Lega nazionale del cane Animal Protection.

Non tutti i quattro zampe sono temprati per il freddo tipico del clima invernale: i cani di taglia grande mantengono il calore per molto più tempo grazie alla maggiore massa corporea che li isola. Al contrario, le taglie più piccole, le razze a pelo corto e quelli che non hanno particolare massa corporea fanno fatica e per aiutarli a mantenere il calore, necessitano di un trattamento speciale.

I consigli della Lega nazionale del cane