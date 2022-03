Borghi Dog d’Italia: i luoghi più belli da visitare con i nostri amici a 4 zampe

Il progetto Borghi Dog d’Italia è un'idea partita un anno fa dalla Basilicata e nasce per mettere a disposizione di chi viaggia con un amico a quattro zampe tutte le informazioni, aiutandolo a pianificare al meglio la sua vacanza. In questo modo potrà scoprire l’Italia più nascosta e i suoi fantastici piccoli centri ricchi di storia, arte e cultura.

Borghi Dog d’Italia: le destinazioni

Nella pagina dedicata su BorghiDog.it si trovano tutte le informazioni necessarie per trascorrere qualche giorno di pace e relax con il proprio amico a quattro zampe, vengono segnalate anche delle strutture ricettive.

BorghiDog sta lavorando per far aderire al progetto tanti altri borghi pet-friendly in ogni regione d’Italia. A questo indirizzo potete avere maggiori informazioni e segnalare i borghi del vostro cuore per inserirli sul sito.

In Friuli Venezia Giulia

"Visitare il Friuli Venezia Giulia o con i vostri amici a quattro zampe significa scoprire una terra ricca di storia: abitata da celti, romani, longobardi, veneziani e dagli Asburgo, questa regione è uno scrigno di tesori d’arte, con un patrimonio naturalistico, culturale e di tradizioni davvero unico e spesso sorprendente.

Il Friuli Venezia Giulia è pronto ad accogliere voi e i vostri pet con attività ricreative e culturali. Un territorio dove il sapore Mitteleuropeo si gusta sia nella lingua parlata che nella cucina". Si legge questo sul sito. Attualmente i borghi consigliati sono due ed entrambi in provincia di Udine: Venzone e Cordovado.