I campeggi dog friendly in Friuli Venezia Giulia

Gli amanti degli animali sanno quanto sia difficile trovare strutture che accettino e - perché no - coccolino i nostri compagni di vita. La soluzione campeggio è sicuramente una tra le più apprezzate e naturalmente amate tra coloro che in famiglia accolgono uno o più animali. Su Pitchup.com, piattaforma di instant booking per le vacanze outdoor leader in Europa, è possibile trovare tantissime strutture che accolgono volentieri gli animali domestici, con grandi spazi pensati per loro e una serie di servizi ad hoc per rendere il soggiorno ancora più confortevole per tutta la famiglia.

Pitchup.com propone le più belle strutture di camping e glamping per un turismo sostenibile, a stretto contatto con la natura, senza rinunciare al comfort.

Il turismo outdoor in Italia: alcuni dati

Il crescente interesse per le vacanze en plein air, testimoniato da numeri sempre più rilevanti, conferma il bisogno di un turismo più libero, autentico, sostenibile e, perché no, a misura di animali. Le prenotazioni su Pitchup.com dall'Italia sono aumentate del 166 per cento rispetto allo scorso anno e del 35 per cento rispetto al 2019.

Le prenotazioni dei camping e glamping italiani sono cresciute del 220 per cento quest'anno rispetto allo scorso anno e del 29 per cento rispetto al 2019. I clic sul filtro “cani ammessi” sono aumentati del 44 per cento quest'anno rispetto al 2019.

I campeggi dog friendly a Trieste e in Friuli Venezia Giulia

Ecco dunque alcune proposte in regione, perfette per chi vuole programmare una pausa a settembre senza separarsi dai propri amici a quattro zampe: