Delfino in porto "osservato speciale"

E' un "osservato speciale" il tursiope che da alcuni giorni si aggira nel canale navigabile del porto di Trieste. L'esemplare è infatti sotto stretta osservazione degli esperti dell'Area Marina Protetta di Miramare e di quelli di Morigenos, che anche questa mattina si sono recati sul posto per verificare le sue condizioni. "Il delfino – che non è stato possibile identificare perché la sua pinna non combacia con nessuna delle oltre 400 pinne già censite dai colleghi di Morigenos - continua a muoversi lungo il canale tra le barche, appare tranquillo e non mostra evidenti segni di sofferenza", si legge sulla pagina Facebook della Riserva naturale. "Tuttavia - si legge ancora -, analizzando i video di questi due giorni, sono stati notati alcuni aspetti, sia nella corporatura che nei suoi movimenti, che potrebbero indicare che l’esemplare non versi in condizioni ottimali di salute, motivo per il quale potrebbe essersi rifugiato in acque basse e tranquille".

L’attenzione quindi è massima e rimarrà tale "finché l’esemplare non riprenderà il largo". "Per monitorarlo al meglio, oltre a riprenderne i movimenti da riva - fa sapere l'Area Marina Protetta -, questa mattina i ricercatori hanno fatto anche dei filmati subacquei per verificare la possibile presenza di ferite o segni che potrebbero suggerire che l'esemplare sia in difficoltà. È stato inoltre calato un idrofono per captare eventuali suoni emessi dal tursiope per l’ecolocalizzazione: i tracciati sono attualmente al vaglio degli esperti". "La raccomandazione per tutti è sempre la stessa: non tentare di avvicinarlo nè di alimentarlo. La cosa migliore è che il delfino sia nelle condizioni di muoversi liberamente, senza disturbi, e che ritrovi da solo la strada verso casa", conclude.