Sport e amicizia: come fare frisbee acrobatico con il tuo amico a quattro zampe

La riconoscenza verso il proprio padrone è una delle qualità che fanno parte del DNA del cane. Vivendo con il proprio quattro zampe si sviluppa quell’amicizia e quell’intesa che rendono unico questo tipo di rapporto.

Uomo e cane lo vivono da millenni e hanno sempre trovato modi nuovi per rinnovare questo tipo di relazione. Uno di questi, esploso recentemente, è il Disco Dog, il frisbee acrobatico con il cane.

Il "Disco Dog", cos’è e come è nato

Come molte discipline sportive la sua origine è leggendaria e degna di un romanzo d’avventura. L'ideatore del Disc Dog, Alex Stein, negli anni Settanta lo mostrò al mondo interrompendo una partita di baseball tra i Dodgers e i Reds, a Los Angeles. Per far vedere come giocava a frisbee con il suo cane Asheley venne arrestato per invasione di campo ma riuscì nel suo intento, quello di far innamorare un vasto pubblico a una nuova disciplina sportiva. Chi ha praticato questo sport dice che ha un'unica controindicazione. Chi lo prova non può fare a meno di usare il proprio tempo libero per fare lanci su lanci in compagnia del proprio cane.

Stati Uniti, Giappone, Australia e gran parte d’Europa, Italia inclusa, sono stati letteralmente conquistati da questa disciplina che è semplice soltanto in apparenza. Non basta soltanto lanciare al proprio cane un “frisbee” e aspettare che venga preso al volo e restituito. Per eccellere ci vuole tanto allenamento, quello che permette di arrivare a raggiungere una grande sintonia con il proprio cane.

Chiunque può praticare il Disc Dog, a qualunque età e con qualunque tipo di cane e può mettersi alla prova con centinaia di lanci e diversi modi di interpretare questa disciplina. Tra i risultati garantiti, oltre a una buona dose di divertimento assicurata, ci sono importanti miglioramenti nella coordinazione dei movimenti e nell’intesa uomo-cane.

Il Distance e il Freestyle

Esistono centri specializzati dove si possono imparare i principi di base del Disc Dog, sia per quanto riguarda il Distance, che per quanto riguarda il Freestyle. Sono queste, infatti, le due principali discipline che ora eleggono i loro campioni e scatenano l’entusiasmo del pubblico. Il Distance è una gara a tempo dove vince chi conquista il maggior numero di lanci, mentre il Freestyle, invece, prevede un punteggio che varia a seconda di dove il frisbee viene afferrato, dove conta la varietà dei lanci del padrone e la capacità del cane di andare a tempo con la base musicale in sottofondo.