Oggi si celebra l'amicizia tra uomo e cane: ecco come questi dolci amici migliorano la nostra vita

Anche la scienza lo ha appurato: la compagnia di un animale domestico ha effetti benefici fisici e psicologici su chi se ne prende cura. Ed ecco che oggi si celebra la festa di chi ha deciso di godere dei benefici che i nostri simpatici amici a quattro zampe offrono: la Giornata mondiale degli amanti dei cani, una ricorrenza che si celebra in molte città del mondo, un vero e proprio giorno di festa interamente dedicato al miglior amico dell'uomo.

La Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente e la World Dog Alliance propongono anche nel nostro Paese il "Dog Lovers Day": come a San Francisco, Washington, Londra e Hong Kong, il 26 settembre di ogni anno è dedicato all'amicizia, lunga ben 16 mila anni, tra uomo e cane.

Perché un cane migliora la qualità della vita?

Non c’è niente di meglio che dare e ricevere affetto, ed è proprio per questo che avere degli animali domestici fa bene alla salute: aumentano i pensieri positivi, ci fanno sentire bene con noi stessi e ci aiutano a ridurre lo stress.

Sapevi che accarezzare il tuo animale stimola il rilascio di ossitocina, sia per te che per lui? Il contatto con gli animali aiuta la tua psiche, aumenta l’attività celebrale e ti appaga. La presenza costante, affettuosa e anche impegnativa degli amici a quattro zampe può anche essere determinante nel combattere la solitudine. Soprattutto per i più piccoli, avere accanto un animale domestico da coccolare o da stringere forte nei momenti più difficili, come anche un amico sempre disponibile al gioco e alle coccole, è fondamentale per sfogare lo stress delle piccole delusioni o i momenti di solitudine.

Ed i benefici sono anche fisici: avere un animale domestico infatti riduce il rischio di malattie cardiovascolari. Una ricerca dell’American Heart Association ha dimostrato che, chi possiede un cane, essendo meno stressato e facendo più moto, sarebbe meno esposto ad alcuni importanti fattori di rischio quali il sovrappeso, il diabete, la pressione alta e godrebbe dunque di una forma fisica migliore.