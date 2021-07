Una dolcissima gatta da record: Patata ha 32 anni e vive su un albero

Sul fatto che i gatti abbiano più di una "vita" ormai non ci sono più dubbi: secondo gli esperti questi dolcissimi pelosi hanno 7 vite in Italia (e in molti altri paesi), e ben 9 nei paesi anglosassoni.

Si ritiene che i gatti abbiano più di una vita principalmente per la capacità di cadere da grandi altezze e restarne illesi, ma non solo: sono animali agili, elastici e dotati di un equilibrio eccezionale. Ma quanto vivono i gatti? L'età media di un gatto, che poi è un valore molto indicativo, è di 15-16 anni.

E a proposito di longevità, oggi vogliamo parlarvi di Patata, una bellissima gatta da record: ben 32 anni di età.

Nata e cresciuta a Ravenna, vive ormai da tanti anni (32 appunto) felice con la sua famiglia. Nell'ultimo periodo però sembra che qualcosa abbia scosso la sua tranquillità. Dopo un incontro con un altro felino, ha deciso, molto probabilmente per la paura, di rifugiarsi su di un albero, ed è proprio lì che adesso vuole vivere, costringendo i suoi proprietari a doverle portare il cibo sul ramo.

Nell'attesa che Patata, gatta perfettamente in salute, decida di superare la sua paura e scendere da quell'albero, i proprietari, che tanto la amano, cercheranno una soluzione per la momentanea sistemazione sull'albero.