Giornata della fauna selvatica: secondo il WWF Italia bisogna dedicarla al lupo

Oggi, giovedì 3 marzo, si celebra in tutto il mondo il "World Wildlife Day", la giornata dedicata dall'Onu alla fauna selvatica. Fauna è un termine utilizzato per indicare l'insieme delle specie animali che risiedono in un dato territorio o in un particolare ambiente, in un preciso periodo storico o geologico.

Quest’anno il tema lanciato dalle Nazioni Unite è “Il futuro delle specie selvatiche è nelle nostre mani”. Uno slogan quanto mai appropriato, secondo il WWF Italia, da dedicare al lupo, simbolo della ripresa dei grandi carnivori in Europa e principale vittima di rinascenti moderni “lupari” lungo il Vecchio Continente.

L'evento

Il lupo è un animale ampiamente presente in Friuli Venezia Giulia. Come leggiamo sul sito wwfoasi.it, proprio in occasione del World Wildlife Day il WWF ha lanciato l’operazione “richiamo del lupo” a sostegno della Petizione #soslupo: si tratta di un’esperienza diretta e unica dell’emozione che il richiamo tra membri del branco di lupi riesce ad evocare che si potrà vivere attraverso il sito www.wwf.it per tutta la Giornata.

Collegandosi al sito www.wwf.it sarà possibile immergersi nel mondo dei lupi ascoltando il tipico richiamo che questi animali utilizzano per comunicare a distanza. Si potrà anche inviare e condividere il proprio ‘ululato’ sul profilo personale e su quelli Social di WWF, FB e TW, invitando a firmare la Petizione. Il wolf-howling collettivo aiuterà il WWF a salvare questa specie: l’obiettivo è raccogliere almeno 100.000 firme entro la fine di marzo da consegnare prima dell’approvazione finale del Piano per la conservazione e gestione del lupo da parte della Conferenza Stato-Regioni.