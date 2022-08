Fido ha bevuto troppa acqua di mare? I possibili rischi per la salute

Agosto è sinonimo di vacanze rigorosamente al mare, e se abbiamo un amico a quattro zampe è bene portarlo insieme a noi. A Trieste molti lidi sono attrezzati per offrire ai villeggianti le "dog beach", delle spiagge dedicate ai nostri amici pelosi con servizi appositamente dedicati.

Tuttavia ai padroni resta il compito di avere alcune accortezze, dall'evitare le ore più calde della giornata a offrirgli sempre un'ombra sotto cui ripararsi. A tutto questo si aggiunge l'attenzione che dobbiamo prestare affinché il nostro amico non ingerisca troppa acqua di mare salata. Ecco perché.

Intossicazione da cloruro di sodio

L'acqua di mare è ricca di cloruro di sodio e un'eccessiva ingestione provoca l'aumento del livello di sodio nel sangue con conseguenze che possono essere addirittura letali. Bere eccessiva acqua di mare, infatti, può causare un avvelenamento da sodio, noto anche come ipersodiemia. Ci si potrebbe domandare come questo possa accadere. Niente di più facile. Se giochiamo molto con il nostro cane sotto il sole, l'animale avrà ovviamente molta sete e se non ha a disposizione dell'acqua potabile può capitare che per dissetarsi beva quella del mare. O ancora, potrebbe bere inavvertitamente dell'acqua durante i suoi giochi o le sue nuotate.

Questo vale per tutti, ma a maggior ragione per i cani di piccola taglia, sia perché essendo più bassi è più facile che l'acqua arrivi loro alla bocca, sia perché con ridotte dimensioni corporee si possono più facilmente verificare, in proporzione, intossicazioni anche con quantità limitate di cloruro di sodio.

I sintomi

I sintomi tipici da intossicazione sono vomito, diarrea, inappetenza, tremori, apatia, difficoltà a camminare, ipersalivazione, urinazione eccessiva (per eliminare da solo il sale in eccesso) e sete eccessiva (questo per cercare di ripristinare il suo equilibrio idro-elettrolitico). In tutti questi casi la prima cosa da fare è dare da bere acqua dolce, fresca e pulita, al nostro cane. Nel caso in cui i sintomi persistano è bene rivolgersi quanto prima ad un veterinario.