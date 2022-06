Cuccioli senza cibo: torna a Trieste la raccolta pappe

Perché non fare un bel regalo a chi lotta ogni giorno e non ha l'essenziale per vivere una vita serena? A fine mese sarà nuovamente attiva a Trieste una "Raccolta Pappe" per tanti bellissimi amici a quattro zampe - cani e gatti - che non hanno più cibo per sfamarsi.

L'iniziativa è stata lanciata dall'associazione "Zampa nel Cuore Italia - Cagnolini in Adozione" che in questi giorni anche in Bosnia, tramite i volontari, è impegnata a dare da mangiare ai cuccioli con ciò che giornalmente e con impegno, ed anche fatica, riescono a recuperare.

La raccolta pappe

I cani e i gatti da sfamare sono tantissimi, ecco perché ci vorrebbe tanto cibo - e non solo - per aiutarli. A Trieste la raccolta pappe destinata ai rifugi in Bosnia Erzegovina sarà sabato 25 giugno dalle 10.30 alle 18.30 presso il parcheggio adiacente al Maxi Zoo di Valmaura e anche all'interno del Maxi Zoo. Ecco quello che serve.

Per cani adulti e cuccioli: scatolette e crocchette, tappetini per i bisogni, latte in polvere.

Per gatti adulti e cuccioli: scatolette e crocchette, latte in polvere, sabbietta, lettiere in plastica.

Farmaci per cani e gatti: antiparassitari, antibiotici (anche a uso umano), synulox iniettabile e pastiglia, Pamacur, Flagyl, disinfettanti (acqua ossigenata e simili), antidolorifici tipo rimadyl o generici, colliri (anche a uso umano), prodotti per otite, cortisone, insulina.

E ancora: ciotole, pentole fonde anche usate, guinzagli, pettorine e collari in buono stato, cucce sia rigide che morbide, prodotti per la pulizia del rifugio, candeggina, lysoform o simili, guanti monouso, strofinacci, sapone, detersivo piatti.

Ogni piccolo aiuto può davvero fare la differenza. Per contatti, per avere maggiori informazioni e conoscere i meravigliosi cagnolini e i gattini che hanno bisogno di cibo clicca qui.