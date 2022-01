Cuccioli senza cibo: torna a Trieste la raccolta pappe per chi ha più bisogno

Buoni propositi per l'anno nuovo? Aiutare chi ha più bisogno. Perché non fare un bel regalo a chi lotta ogni giorno e non ha l'essenziale per vivere una vita serena? La prossima settimana sarà nuovamente attiva a Trieste una "Raccolta Pappe" per alcuni bellissimi amici a quattro zampe che non hanno più cibo per sfamarsi.

L'iniziativa è stata lanciata dall'associazione "Zampa nel Cuore Italia - Cagnolini in Adozione" che in questi giorni anche in Bosnia, tramite i volontari, è impegnata a dare da mangiare ai cuccioli con ciò che giornalmente e con impegno, ed anche fatica, riescono a recuperare.

La raccolta pappe

I cani da sfamare sono più di 230, ecco perché ci vorrebbe tanto cibo per aiutarli: più 1.000 kg a settimana. L'associazione chiede aiuto anche alle aziende, ai supermercati, negozi e ditte interessate a dare un concreto aiuto.

A Trieste la raccolta pappe sarà sabato 29 gennaio 2022 dalle 10.30 alle 17.30 presso il parcheggio adiacente il Maxi Zoo di Valmaura. Inoltre, sarà possibile donare anche nella zona di Codroipo e limitrofi (per info è possibile chiamare o mandare un messaggio Whatsapp al numero 345 0686108).

Ai cani e ai gatti in rifugio servono urgentemente: crocchette per adulti, umido per adulti, crocchette per cuccioli, umido per cuccioli, latte in polvere, telini per i bisogni, omogeneizzati di carne, sabbietta, antiparassitari, cucce morbide e rigide, termosifoni elettrici o a olio, collari, guinzagli e pettorine anche usate, trasporti intatti anche usati, antibiotici anche ad uso umano (tipo augmentin), Synulox (anche iniettabile), Lasix, Plasil, Enterogemina, Antinfiammatori Rimadyl e simili, Panacur, Flagyl, collirio, Oki, pomate o lozioni per micosi.

Ogni piccolo aiuto può davvero fare la differenza. Per contatti, per avere maggiori informazioni e conoscere i meravigliosi cagnolini e i gattini che hanno bisogno di cibo clicca qui.