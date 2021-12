Troppi cuccioli senza cibo: a Trieste la raccolta pappe per chi ha più bisogno

Natale è quel periodo dell'anno in cui ci si promette di essere più buoni. Perché quindi non fare un regalo a chi ha più bisogno e lotta per la vita? Da poche ore è attiva a Trieste e non solo una "Raccolta Pappe" per alcuni dei nostri amici a quattro zampe che si trovano in Bosnia Erzegovina e che non hanno più cibo per sfamarsi.

L'iniziativa è stata lanciata dall'associazione "Zampa nel Cuore Italia - Cagnolini in Adozione" che in questi giorni, tramite i volontari, è impegnata a dare da mangiare ai cuccioli con ciò che giornalmente e con impegno riescono a recuperare.

La raccolta pappe

I cani da sfamare sono più di 180, ecco perché ci vorrebbe tanto cibo per aiutarli: circa 1.000 kg a settimana. L'associazione chiede aiuto anche alle aziende, ai supermercati, negozi e ditte interessate a dare un concreto aiuto.

A Trieste la raccolta pappe sarà sabato 18 dicembre 2021 dalle 11 alle 17.30 al parcheggio adiacente il Maxi Zoo di Valmaura. Ai cani e ai gatti in rifugio servono: crocchette per adulti, umido per adulti, crocchette per cuccioli, umido per cuccioli, latte in polvere, sabbietta, antiparassitari, cucce morbide e dure, termosifoni elettrici o a olio, collari, guinzagli e pettorine.

Per contatti, avere maggiori informazioni e conoscere i meravigliosi cagnolini che hanno bisogno di cibo clicca qui.