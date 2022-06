Dove portare il cane al mare a Trieste: le spiagge dog friendly

Sempre più spesso si decide di portare il cane al mare con noi. Prima di partire, è importante programmare tutto nel dettaglio, dai mezzi di trasporto con cui raggiungere la località preferita alla borsa che deve contenere all’interno l’indispensabile per il peloso.

Oltre a queste precauzioni, è bene conoscere le regole di bon ton per rendere la vacanza meno stressante per noi e per il pet. Infatti, andare al mare con il cane comporta dei diritti, ma anche dei doveri.

Cani in spiaggia secondo la legge

Quando si parla di cani in spiaggia, bisogna fare subito una distinzione tra quelle libere e quelle gestite dagli stabilimenti.

1. Spiaggia libera

Quando decidiamo di portare il peloso con noi sulla spiaggia libera, dobbiamo verificare se ci sono delle limitazioni comunali, regionali o della capitaneria di porto che vietano del tutto o limitano a specifici orari o zone la presenza dei cani in spiaggia. Il divieto deve essere segnalato da cartelli ben visibili in cui si riporta l’ordinanza e le motivazioni del divieto. Le limitazioni decadono nel momento in cui si tratta di un cane da accompagnamento o di salvataggio. Nel caso in cui il pet possa frequentare la spiaggia, deve stare al guinzaglio o avere la museruola.

2. Spiaggia privata

Per quanto riguarda le spiagge dei lidi balneari, la decisione di ammettere o meno i quattro zampe ricade sul proprietario dello stabilimento. Se l’ingresso è ammesso, il titolare dello stabilimento deve attrezzare un’area per i pet, mentre il proprietario del peloso deve avere con sé l’attestazione delle vaccinazioni.

Le regole da seguire in spiaggia

La spiaggia è il luogo del relax e del divertimento e per trascorrere la giornata serenamente, come per gli uomini, ci sono delle regole da rispettare anche per i nostri amici a quattro zampe:

informarsi se la sua presenza è gradita: anche se non vediamo l’ora di trascorrere la giornata in spiaggia con Fido, non è detto che lo stesso valga per i nostri vicini di ombrellone. Prima di scegliere la postazione è bene chiedere se il pet può creare problemi e in caso affermativo è meglio cambiare posto;

rassicurarlo: un ambiente nuovo e pieno di stimoli potrebbe agitare il peloso e indurlo ad abbaiare. Il nostro compito è quello di calmarlo portando con noi la copertina o il peluche preferito per farlo sentire a suo agio e distrarlo con giochi e premietti;

tenerlo al guinzaglio: questo è valido soprattutto in presenza di bambini e altri cani;

munirsi di paletta e sacchetti: nel rispetto degli altri bagnanti, i bisogni del pet devono essere rimossi;

farlo giocare in sicurezza: a molti cani piace scavare le buche e per farlo liberamente è importante accertarsi che non rechi disturbo ai vicini;

asciugarlo quanto esce dall’acqua: istintivamente, quando esce dall’acqua, il pet sente la necessità di scrollare l’acqua in eccesso e per non bagnare le persone che lo circondano dobbiamo tenerlo a distanza e tamponarlo subito con un asciugamano.

Come proteggere il pet dal caldo

Una regola fondamentale quando si va in spiaggia con Fido, è quella di proteggerlo dal sole e dall’afa. È buona norma non andare mai al mare nelle ore più calde, per evitare colpi di calore. Non dimentichiamo mai di portare con noi borracce, le ciotole per il cibo e per l’acqua e anche di tenerlo all’ombra magari su tappetini refrigeranti. Inoltre, quando esce dall’acqua, per evitare irritazioni a causa della salsedine è meglio fargli subito il bagno.

Le spiagge dog friendly a Trieste

Muniti dei giochi preferiti di Fido e rispettosi delle regole da seguire in spiaggia, non resta che scegliere le spiagge dog friendly al mare. Ecco dove è possibile portare al mare i nostri amici cani a Trieste:

lungomare Benedetto Croce (Pineta di Barcola);

dalla fine del bagno ex Cedas ai Topolini;

al bagno ex Cedas è consentito l'accesso, ma solo dalle 20.30 alle 24.00;

dalla fine porticciolo, dopo i Topolini, al Bivio di Miramare;

sul molo prima dell'ingresso principale al Castello di Miramare;

spiaggia prossima al porticciolo di Santa Croce;

spiaggia tra il porticciolo di Santa Croce ed i Filtri;

spiaggia dei Filtri, ma solo nell'area delimitata dal cartello (il transito con il cane è concesso ma per raggiungere l'area dedicata).

Per il comportamento da tenere è possibile consultare l'ordinanza balneare a terra per il 2022, valida fino al 30 settembre prossimo, del Comune di Trieste: clicca qui.