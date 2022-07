Dove andare in vacanza con il cane in Italia e in Europa

Estate ed è tempo di pensare alle vacanze. Ma dove andare con Fido? Ogni anno si ripresenta il solito problema, ossia dove andare in vacanza con il cane.

Quali sono le strutture e le spiagge dog friendly in Italia e in Europa? Se anche tu stai per prenotare le tue ferie in compagnia del tuo amico a 4 zampe, allora ecco tutte le mete per una bellissima e divertentissima vacanza con il cane.

Vacanze con il cane in Italia

In Italia le spiagge dog friendly, fortunatamente, sono aumentate. Da Nord a Sud, infatti, potrai trovare tante località adatte a trascorrere la tua vacanza con Fido.

Ecco l’elenco delle spiagge per cani:

Ameglia (SP): Bagno Arcobaleno - Spiaggia di Fiumaretta è attrezzata per accogliere i pet. In quasi tutto il litorale ligure vi sono spiagge dove poter passeggiare con il cane al guinzaglio.

è attrezzata per accogliere i pet. In quasi tutto il litorale ligure vi sono spiagge dove poter passeggiare con il cane al guinzaglio. Rimini: lungo il litorale romagnolo c'è Rimini Dog. Qui vi sono aree dove poter lasciare il cane libero e senza guinzaglio. In più, è possibile usufruire di diversi servizi dedicati ai nostri pet.

Maccarese (RM): Baubeach è una spiaggia nota del litorale romano dove potrai rilassarti con Fido, che a sua volta avrà libero accesso alla ciotola con acqua, doccia con shampoo e pranzo al Baubar: un’esperienza unica e divertentissima per le tue vacanze.

è una spiaggia nota del litorale romano dove potrai rilassarti con Fido, che a sua volta avrà libero accesso alla ciotola con acqua, doccia con shampoo e pranzo al Baubar: un’esperienza unica e divertentissima per le tue vacanze. Pescoluse (LE): in Salento non perderti la spiaggia Agri-beach in località Pescoluse, sul Mar Ionio. Qui vi è una zona riservata agli amici a quattro zampe, che hanno libero accesso a croccantini, doccia e anche all’area giochi.

in località Pescoluse, sul Mar Ionio. Qui vi è una zona riservata agli amici a quattro zampe, che hanno libero accesso a croccantini, doccia e anche all’area giochi. Santa Teresa di Gallura (SS): per le tue vacanze con il cane in Sardegna c’è Porto Fido , che offre un'area attrezzata con giochi per cani, doccia e ciotole per l'acqua sempre disponibili.

, che offre un'area attrezzata con giochi per cani, doccia e ciotole per l'acqua sempre disponibili. Marina di Priolo (SR): in Sicilia, in provincia di Siracusa, ti consigliamo la spiaggia di Marina di Priolo con il suo Bau Bau Beach dove oltre alle ciotole con acqua vi è anche una fantastica area agility pensata apposta per i nostri amici pelosi.

Vacanze con il cane all’estero

Se per quest’anno hai deciso di andare all’estero, non temere perché anche qui avrai l’imbarazzo della scelta.

Ecco le spiagge dog friendly in Europa:

Corfù: qui non vi è una spiaggia specifica, perché in quasi tutta la Grecia i cani sono ben accetti in spiaggia.

Naxos: sempre in Grecia non perderti la spiaggia di Agios Prokopios , dove potrai trascorrere meravigliose giornate in compagnia del tuo amico a 4 zampe.

, dove potrai trascorrere meravigliose giornate in compagnia del tuo amico a 4 zampe. Lussino: in Croazia i cani sono accettati; basti pensare che vi sono ben 8 spiagge dog friendly che mettono a disposizione dei pet docce e ciotole.

Catalogna: la Costa Brava della Spagna vanta tantissime spiagge per cani, che addirittura sono ben accetti nei musei, nei parchi e anche all'interno dei locali. Quindi, per una vacanza all’estero con il cane la Catalogna è senz’altro la meta migliore.

Nizza: qui il Sito delle Lanterne è l'unica spiaggia dove poter entrare in compagnia del proprio cane.

è l'unica spiaggia dove poter entrare in compagnia del proprio cane. Costa Azzurra: qui c’è la Plage Napoleon, ossia ben 10 chilometri di spiaggia dove potrai rilassarti con Fido, che però deve rimanere necessariamente legato al guinzaglio.

Ora che conosci tutte le spiaggie dog friendly in Italia e in Europa, non ti resta che prenotare le tue vacanze!