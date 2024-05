"Anime riflesse", alla Rettori Tribbio la mostra tutta al femminile

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Sabato 25 maggio alle ore 18, apre i battenti, alla Galleria Rettori Tribbio di Trieste (piazza Vecchia 6), la mostra delle artiste Amelia Esther Saldana e Nicoletta Vio “Anime riflesse”, che sarà introdotta sul piano critico da Gabriella Dipietro. Percorsi differenti, come lo sono le diverse ricerche creative di queste due artiste unite, oltre che da sincera amicizia, dalla medesima visione che l’Arte possa trasformare la realtà in qualcosa di straordinario e stimolante. Amelia Esther Saldana, artista eclettica e appassionata, è di origine panamense e ha fatto di Trieste la sua città adottiva. Lavora in ambito sartoriale ma, in primis, ama scrivere poesie. Nelle sue opere di matrice astratta utilizza diversi tipi di materiali che le consentono una maggiore libertà espressiva e un proprio stile personale. Predominano i gialli e i rossi luminosi e intensi che fanno ricordare i colori caldi della sua terra, e le variegate texture che arricchiscono le composizioni donando alle tele una dimensione tattile che racchiude in sé un’energia cinetica di grande tensione. Le creazioni di Amelia Saldana rappresentano una metamorfosi, quasi un archetipo dell'animo umano, dei suoi variegati e mutevoli sentimenti, delle sue passioni. Nicoletta Vio, nata a Trieste, vive e opera tra Trieste e Monaco. E’ una pittrice autodidatta che negli anni ha sperimentato stili diversi. ⁠Nelle sue tele, si percepiscono ascendenze informali coniugate con un afflato figurativo. Le tinte si stemperano in toni delicati dai quali possono emergere paesaggi rarefatti o forme rinate con intrusioni di sagome umane ed elementi a volte geometrici, raggiungendo intensi ritmi poetici. La sua è una costante ricerca espressiva della propria realtà interiore, laddove creare composizioni pittoriche è sempre stata una personale necessità… come respirare. Ne risulta un eterno specchio della vita dove dipingere diventa una sorta di rimozione di identità e al contempo un interscambio continuo di culture in luoghi e spazi senza tempo. Gabriella Dipietro Aperta fino al 07/06/2024 Orari: feriali 10-12.30, 17-19.30; domenica 10-12 (festivi e lunedì chiuso). www.rettoritribbio.com https://www.gabrielladipietro.com/2024/05/16/anime-riflesse/