Festival Approdi, presentata l'edizione 2023

Ha preso il via ieri 26 giugno con la conferenza stampa di presentazione al Caffè San Marco, il Festival Approdi, intitolato quest’anno “a nudo”. L’ideatore della manifestazione e direttore artistico Lorenzo Acquaviva ne ha illustrato il programma: “Mettersi "a nudo" rappresenta un atto di coraggio, di vulnerabilità e di autenticità. Significa togliere le maschere che indossiamo nella nostra vita quotidiana e mostrare al mondo chi siamo realmente. Per questa settima edizione quindi abbiamo privilegiato spettacoli ed artisti che raccontano storie molto personali, che hanno avuto la necessità di fare questa scelta, attraverso la loro fragilità ed empatia. Scoprirete artisti che si mettono "a nudo" attraverso il teatro, la performance, la stand-up comedy, la musica e il cinema”.

Il supporto della Regione

Intervenuto con un video messaggio il vicegovernatore con deleghe a Cultura e Sport della Regione FVG Mario Anzil ha portato i saluti della Regione Friuli-Venezia Giulia: “il festival Approdi propone eventi multidisciplinari, dal teatro alla danza, alla musica, al cinema, che soddisfano le diverse sensibilità del pubblico, e per di più ricerca ambientazioni suggestive e inedite, teatri e performance itineranti, alla ricerca di luoghi magici a Trieste e non solo, riuscendo così nella calda estate del 2023 a refrigerare lo spirito di tanti che potranno godere di serate piacevoli e momenti atti a rigenerare lo spirito. Per tutte queste ragioni testimonio il mio plauso agli organizzatori di questa iniziativa”

Le parole dell'assessore Rossi

Giorgio Rossi, Assessore alle Politiche della Cultura e del Turismo del Comune di Trieste ha dato il benvenuto al festival dichiarando: “Sono sette anni che seguo il festival Approdi. Mi piace molto il nome. Bisogna chiedersi che cosa significa approdare? Non è una cosa automatica. Approdare dove? In un porto sicuro? Che cosa significa sicuro? Oggi i porti sicuri si chiamano cultura, fiducia, qualità e considerazione degli altri. Dobbiamo essere dei naviganti e degli esploratori. Auguro ad Approdi dunque di tenere sempre la barra a dritta!” Il Festival Approdi, nato nel 2017 e organizzato dall’Associazione Culturale Vitamina T, ha un forte carattere multidisciplinare, che abbraccia teatro, musica, cinema e performance, e un’anima in movimento, che invita a godere dello spettacolo anche al di fuori dei teatri alla scoperta di inediti luoghi di rappresentazione e socializzazione nella città. Momento importante della rassegna è infatti l’Agorà, un momento di convivialità e scambio sociale che coinvolge spettatori artisti e organizzatori alla fine di ogni spettacolo, in cui con un piccolo buffet vengono promossi i prodotti enogastronomici tipici della regione Friuli-Venezia Giulia.

Il gemellaggio con Gorizia e Nova Gorica

Quest’anno Approdi ha scelto come porti per gli eventi le città di Trieste, come di consueto, e di Nova Gorica/Gorizia, che si appresta a diventare Capitale Europea della Cultura transfrontaliera con il progetto GO! 2025, scelta come sede di uno spettacolo sul tema della frontiera in agosto. Gli eventi principali si terranno dal 7 al 22 luglio a Trieste sulla terrazza sul mare del Circolo Marina Mercantile, al Giardino del cinema del Giardino Pubblico Muzio de Tommasini, nel parco del Museo Sartorio, al Teatro dei Fabbri e all’auditorium del Museo Revoltella.

Il programma

Il programma, in sintesi, prevede otto eventi: Corrado D’Elia porta sulla terrazza sul mare del Circolo Marina Mercantile “Novecento” di Alessandro Baricco (venerdì 07 luglio), la storia del “più bravo pianista del mondo, T.D. Lemon Novecento, nato su una nave e lì vissuto per tutta la vita”; nella stessa location Gioia Salvatori traghetterà gli spettatori nel suo divertentissimo arcipelago di stati d’animo, giochi linguistici e frammenti di vita, che ruotano attorno al personaggio di “Cuoro” (venerdì 14 luglio); nel parco del Museo Sartorio andrà in scena la serata finale del concorso per giovani talenti della stand up comedy (mercoledì 12 luglio) indetto dal festival Approdi. Si segnalano inoltre due momenti di collaborazione con FESTIL_Festival estivo del Litorale: nel primo Daniele Timpano, premio Ubu 2022, metterà in scena “Ecce Robot” (giovedì 13 luglio) al Teatro dei Fabbri, ispirato all’opera di Go Nagai, il creatore di Goldrake, Jeeg Robot e Mazinga Z, lo spettacolo è un divertito e autocritico racconto di una generazione che, ignara di vivere negli anni di piombo, cresceva tra robot d’acciaio; il secondo si terrà a Gorizia in agosto con lo spettacolo di Angelo Floramo, “A piedi nudi sul bordo del mondo. Suoni e voci lungo la frontiera” (agosto), che si concentra sul tema della frontiera e del confine, esplorandone la contrapposizione e l’impatto sulla storia e le identità della nostra regione. Confini su cui si focalizza anche il lavoro di Patrizia Menichelli che accompagnerà il pubblico con la sua performance urbana “Rumori di Passi sul con-fine d'acqua"(16/17/18 luglio), una passeggiata poetica itinerante che attraverso il linguaggio del teatro poetico sensoriale porterà i partecipanti alla scoperta di un nuovo sguardo su Trieste. L’appuntamento musicale sarà al Museo Revoltella dove il Trigger Trio (sabato 22 luglio) metterà “a nudo” il rapporto uomo\\macchina utilizzando l’intelligenza artificiale generativa di Stable Diffusion e l’ironia; infine l’anteprima italiana del film “Il canto del pavone” (domenica 09 luglio), prima coproduzione italiana, grazie alla triestina Pilgrim, con lo Sri Lanka, in cui l’attore triestino Lorenzo Acquaviva recita un ruolo chiave. Il festival APPRODI, giunto alla 7a edizione, è una manifestazione culturale organizzata dall’associazione Vitamina T con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Assessorato regionale alla cultura e allo sport) e della Fondazione Casali; si svolge in co-organizzazione con il Comune di Trieste; e in collaborazione e partnership con Fineco Bank, Trieste Estate, La Cappella Underground, Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi, con le associazioni Casa del Cinema di Trieste, Vigne Museum e Tinaos, che organizza il Festival Estivo del Litorale FESTIL.

Biglietti

I biglietti di tutti gli eventi del Festival Approdi 2023 sono disponibili in prevendita su Ticket Point: https://biglietteria.ticketpoint-trieste.it