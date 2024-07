Atmosfere letterarie, alla Kleine Berlin la seconda edizione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Cinque incontri ad ingresso libero alla Kleine Berlin. E’ stata presentata presso la Kleine Berlin di via Fabio Severo a Trieste dai consiglieri della IV Circoscrizione Anastasia Doglia e della V Circoscrizione Paolo Silvari alla presenza dei giornalisti Fausto Biloslavo, Roberto Cannalire e Nadia Pastorcich la seconda edizione del Progetto letterario promosso dal CAT (Club Alpinistico Triestino) in collaborazione con la IV Circoscrizione Intitolato “Atmosfere letterarie alla Kleine Berlin”.

La rassegna

Il ciclo si sviluppa su 5 incontri ad ingresso libero in programma i mercoledì sera alle ore 20.30 nel periodo compreso tra il 10 luglio e il 25 settembre 2024. “Il progetto – è stato spiegato nel corso della conferenza stampa da Anastasia Doglia, consigliera circoscrizionale e referente/proponente dell’evento - nasce da un incontro con il consigliere Paolo Silvari (Forza Italia) della V circoscrizione con il quale abbiamo scelto assieme vari scrittori locali conosciuti e non, per avvicinare un pubblico variegato alla lettura in un luogo altamente suggestivo e ricco di significati”. “Ringrazio il Presidente, Marco Rossetti Cosulich e la Coordinatrice degli eventi, la consigliera Marina Coricciati e tutto il Consiglio - ha aggiunto Doglia. “Ringrazio il Consiglio e la Commissione eventi per avermi aiutato a ideare e avermi permesso di fungere da referente per questo “Contenitore Culturale” nato per dare spazio agli autori locali e non”.

"Sempre più associazioni si rivolgono a noi"

La consigliera Doglia ha quindi letto una nota della consigliera Marina Coricciati impossibilitata a intervenire. “Dispiace molto non essere qui con voi oggi a portare i saluti da parte di tutta Commissione Manifestazioni, cultura e sport. Con gioia abbiamo appreso che anche quest’anno il CAT ha voluto organizzare un appuntamento in collaborazione con la IV Circoscrizione, e ringrazio chi si è adoperato per la buona riuscita dell’evento. Il fatto che sempre più associazioni si rivolgono a noi per una richiesta di collaborazione è motivo di soddisfazione per noi e dimostra che stiamo facendo un buon lavoro”. Sono stati quindi illustrati il calendario delle serate e il dettaglio dei libri che verranno presentati nel corso delle serate della rassegna “Atmosfere letterarie alla Kleine Berlin”: contenitore culturale nato per dare spazio agli autori locali emergenti e non.

Gli appuntamenti

Mercoledì 24 luglio: Il gatto Max (Bora.La) di Carolina Tommasella e Lorenza Fonda (scrittrici) con Diego Manna scrittore (scrittore ed editore) 28 agosto: “Passione giornalismo” con Fausto Biloslavo (giornalista) e Roberto Morelli (giornalista-editorialista). 11 settembre: Edda Vidiz (scrittrice) e Diego Manna (scrittore ed editore) in: Trieste dove nasce l’Adriatico. Mercoledì 25 settembre: Enrico Halupca (scrittore) e Roberto Cannalire (giornalista-moderatore).