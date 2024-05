Cent'uno anni dalla nascita di Luttazzi, Trieste lo ricorda con un concerto

TRIESTE - Il Teatro Verdi di Trieste con la Fondazione Lelio Luttazzi e il sostegno della Regione Fvg, omaggia a 101 anni dalla nascita il genio eclettico del triestino Lelio Luttazzi, jazzista, direttore d’orchestra, compositore, attore, autore, con un concerto in parte sinfonico, in cui si contestualizza il milieu musicale del grande artista grazie a musiche di Gershwin e Bernstein, in parte dedicato al piano solo di Danilo Rea, tra i massimi jazzisti italiani di oggi. Giovedì 9 maggio alle 20 presso il teatro Verdi si terrà l'evento "Cento anni di genialità", concerto per Lelio Luttazzi, diretto da Piero Mianiti, con musiche di Bernstein e Gershwin e con Danilo Rea al pianoforte. "La Regione con questa iniziativa - ha detto l'assessore regionale alle autonomie locali, Pierpaolo Roberti - vuole ricordare la figura di un grande artista triestino e italiano, che ha percorso parte del novecento nel solco che la storia ha tracciato in questa terra di confine". L'assessore ha rimarcato come Luttazzi, proprio all'apice della sua carriera, "rimase vittima di una disavventura giudiziaria scontando un'ingiusta detenzione carceraria. Un episodio che sul piano professionale gli costò carissimo. Quindi ricordarlo oggi vuole essere anche un risarcimento per quello che subì a causa di un'accusa infondata". Il sovrintendente del Verdi, Giuliano Polo, ha spiegato di aver "accolto con gioia l’input della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Lelio Luttazzi perché riteniamo che il più antico teatro cittadino debba non solo fare divulgazione e portare la grande musica al suo pubblico, ma debba anche cogliere ogni occasione per trovare una via in musica per rinsaldare le radici culturali del nostro territorio, per chi se le ricorda ancora e desidera goderne, ma anche per i giovani che hanno bisogno di sentirsele narrare. Ricordare la vita straordinaria del nostro concittadino Lelio Luttazzi e cercare di evocarne lo spirito in musica sarà un momento bellissimo per tutta la città”. ​