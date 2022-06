Il 118 permanente a Muggia, inaugurata postazione ex Esso

MUGGIA - Da oggi un'ambulanza partirà anche da Muggia e non più solo da Aqulinia. La postazione di soccorso è stata inaugurata oggi 30 giugno alla presenza del vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi e ai vertici di Asugi. Presente anche il sindaco della località rivierasca, Paolo Polidori. "Finalmente a Muggia il 118, un altro tassello si aggiunge quindi per migliorare la qualità della vita dei cittadini (e non) di Muggia". Per Riccardi "gli operatori dell'emergenza-urgenza sono particolarmente esposti in quanto affrontano situazioni impegnative che vedono le persone aver bisogno di una risposta immediata in termini di salute".

Il presidio si trova all'interno dell'immobile denominato "Ex Esso" e va a sostituire la postazione di Aquilinia (che rimarrà in uso alla Croce Rossa). Tornando agli operatori sanitari Riccardi ha affermato che "in questo contesto bisogna comunque sempre tenere in considerazione i percorsi di appropriatezza, ovvero mantenere sempre la spesa coerente a quelle che sono le oggettive esigenze di un territorio". Sulla ripresa dei contagi Covid, il vicegovernatore ha auspicato che "l'amministrazione statale assuma delle decisioni al fine di agevolare l'attività ospedaliera, in particolare per consentire un'accelerazione sull'ordinaria esecuzione delle operazioni chirurgiche".