Trentennale del 118: una delegazione di Trieste va a Roma e l'Urban center si illumina di blu

Il 118 compie 30 anni e nella giornata di domenica 20 marzo si è tenuta a Roma una grande festa per il Trentennale, a cui hanno partecipatotutti i rappresentanti del sistema. Una delegazione del 118 di Trieste si è recata nella capitale per partecipare alle celebrazioni. Le delegazioni provenienti da tutta Italia hanno partecipato a una parata, con partenza da via della Conciliazione e arrivo in piazza San Pietro, dove sul palco dell'organizzazione sono intervenute le Senatrici Annamaria Parente e Paola Boldrini, e i rappresentanti delle Società Scientifiche e delle Organizzazioni di categoria del settore. Gli eventi commemorativi ed i festeggiamenti continueranno nelle prossime settimane e mesi con eventi a cura delle organizzazioni locali.

A Trieste il Sindaco di Piazza ha ricevuto nella sala azzurra Manuel Cleva infermiere del 118 di Trieste e Rappresentante FVG della SIIET (società italiana infermieri emergenza territoriale) ed ha concesso per le giornate di 25-26-27 marzo l'illuminazione in blu del palazzo Urban Center delle Imprese sulle Rive in corso Cavour 2/2 come omaggio e riconoscenza della Città di Trieste al 118 di Trieste per il servizio che ogni giorno con dedizione e professionalità viene reso alla popolazione.