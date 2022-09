Dai caffè storici alla pietra del Carso: la televisione tedesca celebra Trieste e Duino

TRIESTE - Dove un tempo regnavano gli Asburgo oggi vive un mondo nuovo e che turisticamente parlando da molti anni sta attraversando una stagione d'oro. Nonostante i servizi che gli organi di informazione dedicano alla nostra regione siano quasi all'ordine della settimana, una menzione particolare va a 3Sat, canale generalista trasmesso in Austria, Germania e Svizzera che la scorsa settimana ha mandato in onda un ampio servizio sul Friuli Venezia Giulia. Dalla parte friulana e passando per l'area isontina, il documentario dura poco meno di un'ora e affronta numerosi temi rappresentantivi dell'identità di frontiera. L'ultima parte del servizio è dedicata anche a Trieste, ai suoi caffè e le sue radici. Per l'occasione, viene approfondito il tema della pietra di Aurisina e i suoi innumerevoli utilizzi nel passato, oltre che le iniziative presenti ad essa collegate. Insomma, l'ennesimo e significativo biglietto da visita per le nostre terre. Clicca qui per rivedere il documentario.