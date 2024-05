In arrivo 32 milioni di euro per acquisto treni regionali

TRIESTE - Sono 32,1 milioni di euro per l'acquisto di due nuovi treni in Friuli Venezia Giulia. Lo prevede lo schema di decreto di riparto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il potenziamento del parco ferroviario regionale, come riportato in una nota del ministero stesso. Si tratta di risorse destinate all'acquisto di treni ad alimentazione elettrica o a idrogeno. Il totale della spesa a livello nazionale per il potenziamento del parco ferroviario è di 700 milioni di euro.