Escursioni e camminate: online l'app per scoprire gli itinerari del Fvg

È online la nuova edizione di CamminaboschiFvg, webapp rinnovata e arricchita che propone una serie di escursioni naturalistiche consigliate dal Corpo Forestale della Regione Friuli Venezia Giulia. Si tratta di itinerari studiati per apprezzare la bellezza e le diversità ambientali e culturali del nostro territorio, per conoscere boschi, prati e pascoli del Friuli Venezia Giulia e camminare a contatto con la natura. Sono oltre 30 i tracciati disponibili, arricchiti da fotografie e un’accurata descrizione del tragitto e dei punti di interesse. Dalla webapp è possibile controllare la propria posizione e, grazie al servizio di indicazione della strada, impostare l’itinerario per il punto di partenza e quello di arrivo.