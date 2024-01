Al via i lavori alla Caprin, Lodi: "non è stato facile"

TRIESTE - Conferenza stampa stamane alla scuola Giuseppe Caprin sui lavori di ristrutturazione a Valmaura dell’edificio completato nel 1980. Si tratta di un cantiere importante, atteso da ben quindici anni per oltre sei milioni di euro di interventi su questa struttura, derivanti dai fondi del PNRR con tempistiche strette, assieme ad un ulteriore contributo da parte della Regione per altri 4 milioni e cento mila euro, per quanto riguarda l’adeguamento degli spazi secondo la normativa antisismica e antincendio, la realizzazione di più vani ascensore per chi ha difficoltà motorie e un’importante riqualificazione della palestra. La fine dei lavori è prevista per novembre 2025, concepiti per rispettare il diritto allo studio e non alterare l'aspetto architettonico dell'edificio.

Le voci

“Il cantiere partito a fine anno, è entrato in pieno regime. Gli investimenti per le scuole sono tanti: proprio la scorsa settimana abbiamo presentato i lavori della scuola Spaccini - Sauro. Tengo a ringraziare il dirigente scolastico in quanto iniziare i lavori durante l’anno scolastico non è stato facile. Andiamo a recuperare una palestra importante anche per le società triestine che la utilizzavano e la utilizzeranno in futuro” sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi.

Maurizio De Blasio, assessore all’Educazione commenta così i lavoro di ristrutturazione: “inaugurare lavori come questo, dimostra l’impegno dell’Amministrazione per l’edilizia scolastica. Vogliamo garantire il diritto allo studio in spazi sani e sicuri, per chi studia e chi ci lavora”. “Sono molto soddisfatto dei lavori e sapete quanto ci tengo alle scuole: per me sono molto importanti - così il sindaco Roberto Dipiazza - in quattro/sei mesi, avremo la palestra, parliamo di dieci milioni di intervento. Dopo quanto realizzato alla Corsi e dopo questi lavori, continuerà il cantiere in via Tigor. Sono molto soddisfatto”.