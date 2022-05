Il grande cinema torna a Trieste: si cercano comparse di "tutte le etnie"

In città tornano i casting di Galaxia. Questa volta la società goriziana è alla ricerca di comparse italiane e di tutte le etnie (africani, arabi, asiatici, caucasici, indiani, medio-orientali, sudamericani) dai 18 ai 70 anni per un importante film internazionale dall'ambientazione multiculturale prodotto da Eagle Pictures e Panorama Films. Si tratta del primo casting in presenza post pandemia e si svolgerà a Trieste il 13 e il 14 maggio al Molo IV in Porto Vecchio a partire dalle 10:30. Per partecipare basterà presentarsi alla selezione senza prenotazione portando con sè le fotocopie dei documenti: carta d'identità o passaporto, codice fiscale, permesso di soggiorno valido se stranieri e il codice Iban.

Ma le novità non fiscono qui. Il 20, 23 e 24 maggio a Miramare è in arrivo un'altra produzione di un film internazionale. Come pubblicato in un post sulla pagina facebook di Galaxia, questa volta è richiesta una donna tra i 25 e i 45 anni, capelli corti e altezza di 175 cm per ricoprire il ruolo di controfigura di una delle attrici coinvolte nel progetto. Per proporsi basterà inviare una mail a ccasting.galaxia@gmail.com, allegando i propri dati e tre foto (volto, mezzo busto e figura intera).