Dal premio Cairo alla Svezia senza restrizioni Covid: la storia dell’artista Phelipe Traco (FOTO E VIDEO)

Da uno dei maggiori premi nazionali per la pittura agli spettacoli dal vivo in giro per l’Europa, fino a diventare la figura di riferimento di una comunità di “rifugiati” dalle restrizioni Covid, accorsi da tutto il mondo verso Stoccolma. A grandissime linee è il percorso di un artista triestino poco più che trentenne, noto come Phelipe Traco.

La carriera e il metodo "Sensitive system"

Dopo la formazione triestina, prima all’istituto Nordio, poi sotto l’ala dell’artista Franco Chersicola, Phelipe approda, giovanissimo, a Milano, dove inizia da subito a esporre e ad accumulare riconoscimenti, sia in Italia che all’estero. L’apice arriva nel 2018, in cui vince il premio Arte della Cairo editore con la tecnica inedita del ‘Sensitive system’. Questo metodo, elaborato dall’artista stesso in un anno di studio, prevede l’uso di quattro pennelli, uno per ogni dito, collegati a dei serbatoi pieni di colori in una sorta di zaino. Un armamentario che viene indossato durante le performance artistiche, eventi di live painting accompagnati da musica elettronica e dj set, che Phelipe porta in giro per l’Europa. La musica, qui, non è un semplice sottofondo ma un vero e proprio codice, con cui le note diventano macchie di colore e il pittore una ‘stampante umana’ che traduce il suono in immagine.

“Lo scopo – spiega l’artista - era quello di riuscire a utilizzare gli stessi metodi di calcolo del computer e applicarli al corpo umano, che è una macchina, mossa da un’energia che in antichità veniva chiamata spirito. I quattro pennelli, con quattro colori diversi, ricordano gli artigli e l’animalità dell’essere umano, e contemporaneamente rappresentano gli ugelli di una stampante”.

L'esperienza svedese

Arriva il successo e poi la pandemia. Ai primi di novembre del 2020 Phelipe percepisce che sta arrivando un nuovo lockdown e, quando sente che in Svezia non esistono restrizioni, prende un biglietto di sola andata per Stoccolma, l’ultimo volo disponibile prima delle nuove chiusure. “Quando a novembre 2020 mi sono accorto che per uscire e bere qualcosa coi miei amici fuori dovevo portarmi uno sgabello da casa, giocando al ‘gioco delle sedie’ con le forze dell’ordine, ho capito che era arrivato il momento di andarsene.

È l’inizio di un’avventura che lo porterà al centro di una comunità di persone, arrivate da tutto il mondo solo per poter vivere senza coprifuoco, mascherine e certificazioni. Un gruppo che gravita intorno al City Backpackers Hostel, rinomato il miglior ostello di Stoccolma ed in questi ultimi due anni rifugio dai protocolli Covid. “Persone di ogni età ed estrazione sociale – spiega l’artista -, tutti disposti a emigrare nella fredda e costosa Svezia pur di poter vivere la socialità senza restrizioni governative. Mi sono reso conto di essere al centro di un posto unico in Europa, così ho presentato un business plan al proprietario dell’ostello, chiedendo di poter gestire un progetto su quello che stava accadendo. Lui ha deciso di lasciarmi carta bianca, offrendomi alloggio e accesso a tutti gli uffici”.

Il progetto, intitolato “Backpack Refugees”, (letteralmente, rifugiati con lo zaino), ha permesso di realizzare un gran numero di interviste ai nuovi ‘rifugiati’, poi diffuse sul web, e in breve le condivisioni hanno richiamato al City Backpackers Hostel giornalisti da tutta Europa. “Anche alla fine della fase acuta del Covid – spiega Phelipe – la comunità è rimasta, nell’estate del 2021 abbiamo organizzato un festival musicale nell’ampio cortile dell’ostello. Sono venuti a suonare da tutta l’Europa artisti che non potevano suonare nei loro paesi. In questo anno e mezzo ho conosciuto più persone che in una vita intera. È stato come vivere un’altra vita”. Casi di Covid all’interno dell’ostello? La risposta dell’artista è “non saprei, stavamo tutti bene” (va ricordato che gli ospiti dell'ostello erano e sono in buona parte under 40).

Il progetto Backpack refugees dura un anno e mezzo, nel frattempo Phelipe sviluppa progetti artistici paralleli in Svezia, alcuni hanno a che fare con la spiritualità e l’esoterismo. Ne esce “esoteric Fromula”, gioco da tavolo che strizza l’occhio allo spiritismo: i giocatori, usando una personale tavoletta ouija, fanno combattere i loro spiriti in una sorta di battaglia numerologica. Ancora una volta il corpo umano viene usato come antenna canalizzatrice per qualcosa di esterno, come in “sensitive system”.

Dopo un anno e mezzo in Svezia, il giovane artista sente di aver concluso questa fase della sua vita: “ero arrivato come un semplice rifugiato ed alla fine venivo chiamato da tutti Master Phelipe. Ero la persona rimasta in quell’ostello più a lungo, la voce della comunità. Avevo raggiunto un alto livello di comfort zone, ma l’artista muore nella ripetizione, così qualche mese fa sono ritornato a Trieste”. Phelipe, ora, non ha intenzione di restare molto nel capoluogo giuliano, probabilmente le sue attività lo porteranno lontano dalla sua originaria ‘comfort zone’. Al momento sta lavorando a un progetto che fonde la pittura tra la giocoleria e un nuovo tipo danza sportiva.

