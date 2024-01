Nuove pietre d’inciampo, il rabbino: "Fondamentale per quello che succede nel mondo"

TRIESTE - Iniziate questa mattina, le celebrazioni per il Giorno della Memoria, con lo scoprimento di 13 nuove pietre d’inciampo, apposte in varie zone della città. Alla presenza delle autorità, della Comunità ebraica e dei ragazzi del Liceo Petrarca, si è tenuto l’incontro presso la prima pietra, posata in piazza Ponterosso 6, dedicata alla memoria di Egon Brunner, paziente presso l’ospedale psichiatrico, ucciso alla Risiera di San Sabba nel 1944.

Le voci

Il rabbino Capo della comunità Ebraica di Trieste Eliahu Alexandre Meloni ha voluto così commentare l’importanza di queste iniziative: “Questo giorno ricopre quest’anno un’importanza fondamentale, per quanto sta succedendo, e perché stiamo assistendo ad interpretazioni completamente erronee, della realtà dei fatti. Mi riferisco anche all’uso di parole inappropriate, per descrivere gli avvenimenti di guerra. Senza nulla togliere alla drammaticità degli eventi, si cerca di accusare ingiustamente Israele di genocidio. Volere adesso creare confusione tra le vittime in Medio Oriente, e quanto accaduto nella Shoah, è solo favorire un ritorno all’antisemitismo, e questo è preoccupante. Quest’anno questa cerimonia assume un valore particolare: il 7 ottobre scorso è stato un Pogrom. E ’importante usare le parole nel modo corretto. Questa parola è stata coniata proprio per la Shoah, e descrive la volontà di distruggere un popolo per quello che è. La colpa degli Ebrei era di essere nati tali”.

Alessandro Salonichio, Presidente della Comunità Ebraica di Trieste ha ringraziato i presenti alla settima edizione della posa delle pietre d’inciampo, per ricordare cittadini ebrei e non ebrei, deportati nei campi di concentramento: “Questa edizione è per noi particolarmente significativa - ha ribadito Salonichio - per la recrudescenza degli effetti dell’antisemitismo che si stanno verificando in ogni parte del mondo. Siamo molto preoccupati per questo: ci chiediamo quanto giornate come queste, siano veramente utili per sradicare questo terribile sentimento. Spesso vengono fatti paragoni, tra quanto successo il 7 ottobre e la Shoah. Si tratta di due fenomeni diversi, seppure le vittime siano sempre gli Ebrei”.

La parola è quindi passata alle autorità, dopo la conferenza stampa di ieri, lunedì 15 gennaio, in cui sono state presentate le nuove regole per l’ingresso in Risiera in occasione delle cerimonie del 28 gennaio e del 25 aprile: “Oggi ci chiediamo se la memoria che abbiamo tentato di tenere viva, abbia ancora valenza. Il dolore di una comunità, il dolore delle vittime e dei superstiti, è la chiave che dobbiamo coltivare di più. Dobbiamo estirpare il concetto stesso di violenza“ ha affermato il Prefetto di Trieste e Commissario del Governo Pietro Signoriello. Il Sindaco Roberto Dipiazza ha voluto porre l’accento sulla drammaticità del momento, dopo gli eventi del 7 ottobre: “Chiediamo pace e diciamo no all’antisemitismo”.

Cesira Militello, Dirigente del Liceo Francesco Petrarca, riprendendo le parole del Prefetto, ha sottolineato quanto sia diverso leggere la storia in modo asettico o considerarne il dolore patito dalle vittime, ringraziando i ragazzi della Quarta E, presenti alla cerimonia, che hanno lavorato con passione nel progetto scolastico sul giorno della memoria.

In conclusione, Il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga ha voluto denunciare il ritorno ad un grave sentimento contro Israele, anche in terra europea: “Quando sento che alcuni cittadini di fede ebraica hanno paura di vivere nelle nostre comunità, ci dovrebbe essere una sollevazione di tutte le componenti democratiche. E’ troppo facile utilizzare la tattica del ‘Sì, ma’, per giustificare quanto accade, trovando giustificazione agli attacchi contro il popolo ebraico. La Regione Friuli Venezia Giulia ha siglato un memorandum con le municipalità israeliane, per iniziative di contrasto a questo fenomeno, purtroppo in forte crescita”.