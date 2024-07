Crisi Tirso, annunciata dalla seconda metà di agosto la cassa integrazione a zero ore

TRIESTE - Nei giorni scorsi, la proprietà di Tirso ha comunicato alle organizzazioni sindacali e alle Rsu dello stabilimento di Muggia che, a seguito dei proventi realizzati da alcune operazioni straordinarie su cespiti di proprietà del gruppo, l’azienda è nella condizione di garantire gli stipendi di giugno e luglio. È stato inoltre annunciato l’avvio della cassa integrazione che interesserà tutti i 175 lavoratori per un totale di 13 settimane a partire dal 19 Agosto. Il trattamento economico, a causa della particolare situazione finanziaria, sarà erogato direttamente dall’Inps. "Una situazione - così i sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e Fesica Confasal - che alimenta ulteriore preoccupazione sulle prospettive del sito, motivo per cui è già stato programmato un incontro tra la fine di agosto e l’inizio di settembre per valutare la situazione e definire gli sviluppi ad oggi non prevedibili". In questo scenario così complesso, con il gruppo Fil Man Made impegnato nello smobilizzo di alcuni asset immobiliari con la finalità di fare cassa - è di questi giorni la vendita dello stabilimento cinese - si inserisce la vendita delle azioni della Tirso da parte di Friulia. Il 16 gennaio del 2020, Friulia era entrata nel capitale di Tirso con un’operazione dal valore complessivo di 4 milioni di euro: 2,5 milioni, che con gli interessi composti ammontano oggi a 3,5 milioni, destinati all’aumento di capitale, e 1,5 milioni come finanziamento di sei anni garantito da ipoteca di primo grado. “Non nascondiamo la nostra sorpresa per l’azione, peraltro senza precedenti, compiuta da Friulia" il commento di Cgil, Cisl, Uil e Confsal, che lamentano, tra l’altro, di essere stati informati solo a operazione conclusa, e solo dopo aver richiesto un ulteriore incontro. "Con questa operazione, e con l’obiettivo di recuperare il proprio investimento, Friulia ha incaricato un advisor per individuare un possibile acquirente. Le organizzazioni sindacali chiedono se esistono già dei potenziali acquirenti interessati a salvaguardare l’attività e i livelli occupazionali e ricordano che in regione da tempo è aperto un tavolo di crisi teso a monitorare l’andamento dello stabilimento di Muggia". "Nessun dubbio - continuano ancora i sindacati - sulle ragioni e sui diritti contrattuali che legittimano l’azione di Friulia, ma il contesto aziendale e l’opportunità del momento forse avrebbero dovuto suggerire una maggiore cautela ma anche una maggiore coinvolgimento dei lavoratori e del sindacato. A Cgil, Cisl, UIL e Confsal non sfugge la situazione debitoria e le molteplici responsabilità che gravano sulla proprietà, ma non possiamo non rilevare che questo “scontro” che si sta consumando all’interno della compagine societaria rischia di far pagare un prezzo altissimo ai 175 lavoratori della Tirso di cui il 65 per cento sono donne e di queste il 63 per cento over 50. Lavoratori che, in questa vicenda, non hanno nessuna responsabilità".