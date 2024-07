Dopo Wartsila ecco Tirso, una crisi annunciata pronta ad esplodere

TRIESTE - Non c'è pace per l'industria a Trieste. Tante le crisi che si sono succedute negli ultimi anni, alcune in via di risoluzione, altre avvitatesi in una spirale negativa. Tra queste la Tirso, l'unica grande industria tessile del Fvg, del gruppo trevigiano Fil Man Made, che produce fibre altamente performanti e resistenti al contatto con prodotti chimici, fuoco, elettricità e lame, con quasi 180 dipendenti, di cui il 65 per cento sono donne e di queste il 63 per cento over 50. Nel 2022 erano 270 i lavoratori impiegati. A febbraio l'interruzione dei rapporti di lavoro con i lavoratori interinali. Una crisi che era stata tamponata dall'intervento di Friulia, entrata nel 2020 nel capitale di Tirso grazie ad un’operazione dal valore totale di 4 milioni di euro. Poi ci sono stati i problemi legati al costo dell'energia elettrica dato che Tirso, in quanto industria tessile, è da considerarsi decisamente industria energivora. Una situazione che è andata avanti per anni ma che solo negli ultimi due è emersa appieno nella sua gravità. È appena stato annunciato l’avvio della cassa integrazione che interesserà tutti i 175 lavoratori per un totale di 13 settimane a partire dal 19 agosto. Il trattamento economico, a causa della particolare situazione finanziaria, sarà erogato direttamente dall’Inps. "Una situazione - così i sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e Fesica Confsal - che alimenta ulteriore preoccupazione sulle prospettive del sito, motivo per cui è già stato programmato un incontro tra la fine di agosto e l’inizio di settembre per valutare la situazione e definire gli sviluppi ad oggi non prevedibili". Nicola Dal Magro, della Cgil, ha posto l'attenzione sulla questione legata alla vendita delle azioni della Tirso da parte di Friulia: “Non nascondiamo la nostra sorpresa per l’azione, peraltro senza precedenti, compiuta da Friulia che con questa operazione, e con l’obiettivo di recuperare il proprio investimento, ha incaricato un advisor per individuare un possibile acquirente. Ci chiediamo se esistono già dei potenziali acquirenti interessati a salvaguardare l’attività e i livelli occupazionali". Che poi è il vero nocciolo della questione. "La tutela dei lavoratori - ci ha detto al telefono l'assessore regionale al lavoro Alessia Rosolen - è il primo obiettivo. Tirso, è doveroso ricordarlo, ha ignorato ogni tentativo di intervento da parte della Regione e di Friulia. E continua a farlo. Per risolvere la situazione sarebbe sufficiente che usasse i proventi dalle operazioni straordinarie per chiudere posizione con Friulia". A settembre i sindacati sono pronti a mobilitarsi. L'ennesima crisi che rischia di far scendere sotto il 10 per cento il numero di occupati nell'industria nel triestino. Un dato percentuale che già l'ex presidente di Confindustria Venezia Giulia, Sergio Razeto, anni fa considerava fisiologicamente non accettabile.