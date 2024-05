Introiti dalle sanzioni

A Trieste, nel 2023, incassati 5,6 milioni di euro dalle multe

Secondo uno studio realizzato da Facile.it, il capoluogo giuliano è primo in Fvg per introiti arrivati da sanzioni per violazione del codice della strada. Staccate Udine, con meno della metà (2,5 milioni), e Pordenone (1,4 milioni). Fanalino di coda è Gorizia