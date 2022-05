Metanodotto Mestre-Trieste, c'è l'accordo Snam-Kante: si cambia il tracciato

Grazie ad una variazione, il nuovo tracciato del metanodotto Mestre-Trieste non transiterà sui vigneti di Edi Kante. L'accordo è stato raggiunto ieri pomeriggio, nel corso di un sopralluogo a cui hanno preso parte i dirigenti della Spa, l'imprenditore, l'assessore Fabio Scoccimarro e il sindaco di Duino Aurisina Daniela Pallotta.

La Snam, già autorizzata al rifacimento e il declassamento del metanodotto Mestre-Trieste con l’obiettivo di continuare a garantire la flessibilità e l’affidabilità di trasporto per l’alimentazione delle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, ha valutato di addivenire ad un accordo con il viticoltore Kante Eddy, il quale lamentava il danneggiamento dei propri vigneti. Tale accordo, che deve essere ancora formalizzato e che porterà successivamente alla richiesta di una variante del tracciato originariamente autorizzato, comporterà reciproche soddisfazioni: Snam potrà continuare senza ulteriori intoppi l’attività di necessario ammodernamento della rete regionale dell’area, mentre l’azienda Kante potrà considerare raggiunto l’obiettivo di vedere mitigati, per quanto possibile, gli impatti del gasdotto sui propri vigneti.

"Ancora un importante risultato nell'ottica dello sviluppo sostenibile che in questo caso trova l'accordo tra necessità di approvvigionamento energetico e tutela dell'ambiente, nello specifico di un'azienda storica e un valore aggiunto per il territorio - ha dichiarato l'assessore Scoccimarro -. In questo caso è stato fondamentale il costante confronto instaurato con l'assessore Romita sui temi ambientali e i successivi incontri tra sindaco Pallotta, lo stesso Romita e il collega Pipan assieme a Snam, Kante e gli uffici regionali che seguono l'iter. Non era scontato, ma abbiamo ottenuto il miglior risultato possibile". Anche il sindaco di Duino Aurisina ha espresso grande soddisfazione per un obiettivo raggiunto "con il solito nostro metodo di lavoro, dialogo con le istituzioni e in questo caso con chi ci ha permesso di raggiungere grandi riconoscimenti come città del vino e cioè i nostri vitivinicoltori. Il nostro comune è già troppo vessato dai passaggi di ogni corridoio tecnologico senza le deguate compensazioni per il territorio: grazie alla regione per averci ascoltato".