Al Rossetti un busto dedicato a Ugo Irneri

E' stato scoperto questa mattina, nel corso di una cerimonia nel Foyer “Vittorio Gassman” del Politeama Rossetti, il ritratto scuoltoreo dedicato alla memoria di Ugo Irneri. Presenti i familiari, i rappresentanti delle istituzioni e i vertici del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. L’iniziativa nasce dal desiderio di rendere omaggio a Ugo Irneri - personaggio di elevatissimo profilo, che con la sua intuizione e il suo lavoro ha portato la città di Trieste ad altissimi livelli nel mondo delle assicurazioni e non solo - e di ricordarne in particolare la sensibilità per l’arte nonché il senso di responsabilità e la generosità che ha sempre mostrato verso la collettività. Ne è chiaro esempio la storia del Politeama Rossetti, oggi fra le icone della città, un teatro amato dagli artisti di tutto il mondo e dal pubblico, da sempre punto di riferimento culturale e artistico di un vasto territorio. Un bene inestimabile che - se non fosse stato per l’intervento di Ugo Irneri e del suo Lloyd Adriatico - sarebbe stato condannato a un destino di rovina.

«La cerimonia di questa mattina vuole essere una sia pur piccola testimonianza di gratitudine verso un imprenditore illuminato» ha commentato il presidente del Teatro Stabile regionale Francesco Granbassi. «Un uomo che con intelligenza e perseveranza ha creato, veramente dal nulla, un’azienda che ha portato grande benessere al nostro territorio e in tutta Italia. Si tratta di una bellissima storia tutta triestina. E proprio il senso di appartenenza alla comunità, l’amor di patria (il Rossetti è storicamente anche un simbolo patriottico) e l’amore per la cultura hanno spinto Ugo Irneri a diventare il mecenate di un recupero così importante».