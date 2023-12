Natale, si accendono le luminarie con la musica dal vivo: il programma

TRIESTE - L’accensione ufficiale delle luci degli abeti e delle luminarie natalizie si terrà oggi, 1 dicembre, alle ore 17:00 in piazza Unità d'Italia, alla presenza delle autorità cittadine e di alcune apprezzatissime band triestine che eseguiranno musica dal vivo. Saranno presenti il Sindaco Roberto Dipiazza e dell'assessore alla Cultura e al Turismo Giorgio Rossi, si terrà l’accensione ufficiale delle luci degli abeti e delle luminarie natalizie.

A seguire brevi esibizioni musicali, curate da Cinquantacinque Cooperativa sociale (scuola della musica); si esibiranno prima i “Christmas Carols” una formazione musicale nata nel 2019 (Alessandro Colombo -voce, Alexia Pilepich -voce, Leonardo Zanier -voce Lisa Savio – voce, Marco Steffè –voce- chitarra), gruppo formato da alcuni dei migliori giovani cantanti e musicisti triestini, artisti che hanno già alle spalle una grande esperienza maturata in varie prestigiose produzioni artistiche e partecipato ad innumerevoli progetti ed eventi musicali. Proporranno classici brani natalizi rigorosamente “unplugged”.

Seguirà il coro dei bambini della scuola materna “Delfino blu”. L'appuntamento si concluderà con “Les babettes” (Anna de Giovanni, Eleonora Lana, Chiara Gelmini), il trio vocale femminile vintage italiano specializzato in repertorio swing. Dal 2013 ad oggi Les Babettes si sono esibite in festival, eventi e convegni, tra locali, piazze e teatri in Italia e all’estero e hanno collaborato con le più importanti emittenti televisive e radiofoniche. Riproporranno una loro personale e dinamica rivisitazione di brani natalizi più famosi. In caso di pioggia l'accensione delle luci avverrà da sotto la loggia, senza esibizioni musicali.