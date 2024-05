Al via l'Amber Wine Festival, al castello di San Giusto presenti quaranta produttori

TRIESTE - Al via, nella tarda mattinata di oggi, l'Amber Wine Festival, evento vitivinicolo internazionale promosso dalla ForevenTs in co-organizzazione con il Comune di Trieste, ospitato per la terza volta tra le mura del Castello di San Giusto. Gli eventi di Amber Wine sono concentrati nel pomeriggio di oggi dalle 13 alle 19. L'edizione di quest'anno mira a consolidarsi come l'evento di riferimento internazionale per i vini bianchi macerati, prodotti con metodi naturali. È un metodo che riprende le tradizioni particolarmente diffuse nelle zone del Collio, del Carso, della Valle del Vipacco e dell'Istria, riconosciute per l'eccellenza nella produzione di questi vini dei quali Trieste, con l'Amber Wine Festival, aspira a diventare punto di riferimento.

La manifestazione è stata inaugurata con il taglio del nastro da parte dell’assessore comunale alle politiche della cultura e del turismo, Giorgio Rossi, insieme a Diego Colarich, presidente dell'associazione ForevenTs, e David Pizziga del Gal Carso. Durante la giornata di degustazioni, 40 rinomati produttori da Italia, Slovenia, Croazia e Austria presenteranno i loro vini. Gli ospiti potranno anche godere di un ricco assortimento di specialità culinarie del territorio. L'edizione 2024 dell'Amber Wine Festival lancia il progetto "Il San Giusto del Gusto" che comprende quattro eventi enogastronomici esclusivi: è un progetto che vuole portare nella cornice del castello una serie di degustazioni enogastronomiche dedicate a prodotti e produzioni naturali di eccellenza. Al Festival dei vini bianchi macerati naturali si affiancheranno ulteriori tre eventi, distribuiti tra maggio e settembre: sabato 24 agosto "Bolle naturali", sabato 7 settembre "Gin gin" e sabato 21 settembre "Birrart", tutti in programma dalle ore 13.00 alle ore 19.00. "Il pregio del Festival Amber Wine - ha spiegato Colarich - è che non ce ne sono altri di questo tipo, che un'unica giornata e in un solo posto consentono di degustare i vini di alcuni dei produttori top al mondo. Abbinata ai vini è poi la proposta gastronomica con una vetrina della specialità culinarie del territorio. Tra i produttori presenti annoveriamo inoltre diverse realtà costituite da giovani imprenditori che decidono di produrre un tipo di vini che, utilizzando solo elementi naturali, sono spesso molto più a rischio di vendemmie scarse e produzioni molto ridotte, ma con un grande valore rappresentato dalla purezza e qualità del vino prodotto".