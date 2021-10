Terminato il conto alla rovescia: inizia oggi la grande festa del mare a Trieste. Gli eventi in programma

È finalmente terminato il conto alla rovescia per Barcolana 2021: tra poco più di un'ora l'alzabandiera ufficiale. Al via il 5 ottobre l'evento di formazione, recruiting e approfondimento legato ai mestieri di mare in Friuli Venezia Giulia.

È finalmente terminato il conto alla rovescia per Barcolana 2021: oggi, venerdì 1 ottobre, con l’alzabandiera in programma alle ore 12.00 nella sede della Società Velica di Barcola e Grignano, la grande festa di Trieste inizierà ufficialmente. Nel pomeriggio aprirà anche la parte centrale del Villaggio Barcolana, con i temporary store e gli spazi dedicati ai partner dell’evento.

Il convegno di apertura

Nel primo giorno di Barcolana53 presented by Generali, su iniziativa della Guardia Costiera di Trieste, si terrà anche il primo appuntamento istituzionale, il convegno - in programma nella sede della Capitaneria di Porto - "Trieste Marittima tra passato e presente", che segna l’avvio delle nuove rotte di questa edizione, rimarcando la storia e il ruolo della marineria sul territorio. A questo link il programma completo.

Al via oggi anche gli eventi in mare con le regate Maxi a Portopiccolo e l’ultima tappa del Circuito Melges.

Melges 24 European Sailing Series Barcolana

Organizzata con Barcolana dalla Società Triestina Sport del Mare e la classe Italiana e Internazionale Melges 24, la tappa finale del circuito europeo Melges 24 vedrà la partecipazione di equipaggi da cinque nazioni: Italia, Slovenia, Austria, Germania e Regno Unito. I Melges resteranno poi a Trieste per partecipare alle regate di avvicinamento e quindi alla Coppa d’Autunno.

Portopiccolo Maxi Race 2021 Barcolana

Alla Portopiccolo Maxi Race 2021 Barcolana, la regata dedicata agli scafi più grandi iscritti alla Barcolana organizzata dallo Yacht Club Portopiccolo - in collaborazione con la Società Velica di Barcola e Grignano e la Società Nautica Pietas Julia ASD - parteciperanno una decina di barche impegnate in tre giorni di regate utili anche come warm-up in vista della Barcolana.

Barcolana Job

Tutto pronto anche per Barcolana JOB, il format dedicato al lavoro e alla formazione proposto dalla Regione Friuli Venezia Giulia nel contesto della Barcolana. Già sperimentato con grande successo nelle ultime edizioni dell’evento, Barcolana JOB si pone l’obiettivo di unire il tema della formazione e dell’orientamento alle professioni con il tema del mare, mettendo in contatto domanda e offerta in un mercato del lavoro che risulta strategico per Trieste e per il territorio regionale. "Barcolana JOB è una delle manifestazioni che meglio rispecchia il ruolo di Barcolana sul territorio - ha dichiarato il presidente della SVBG Mitja Gialuz - ovvero quello di catalizzare l’attenzione del pubblico sul mare e dare valore a tutti gli aspetti che risultano collegati all’economia blu. Oggi più che mai formare i giovani sui mestieri del mare - e aggiunto i mestieri sostenibili collegati al mare - è fondamentale, visti gli investimenti sul sistema portuale regionale". A questo link il programma e le modalità di prenotazioni.

Le iscrizioni

È confermata, a seguito delle indicazioni della Federazione Italiana Vela, la proroga alle iscrizioni della Barcolana, che tornando alla tradizione si chiuderanno - restando sempre online - il prossimo sabato 9 ottobre, alla vigilia della regata, mentre il ritiro dei masconi e dei gadget inizia il primo ottobre con orario 9.00 - 19.00 nella sede della SVBG a Barcola.

Sono invece chiuse le iscrizioni a Barcolana Nuota, la gara di nuoto in acque libere organizzata in collaborazione con l’Unione Sportiva Triestina Nuoto e grazie al supporto di Acqua Dolomia, Coop Italia e BIC: saranno 283 i nuotatori in gara domenica 3 ottobre nel nuovo percorso disegnato all’interno del Bacino San Giusto. C’è grande attesa per l’evento, che torna dopo un anno di sospensione dovuto alla pandemia. Tante le novità della sesta edizione: per la prima volta le partenze saranno scaglionate, divisi in 3 gruppi da 95 atleti che, a partire dalle 11.30 di domenica 3 ottobre, si tufferanno dalla Scala Reale davanti a Piazza dell’Unità d’Italia, e percorreranno un percorso rinnovato lungo un chilometro, con arrivo sempre davanti alla Scala Reale. Le premiazioni sono in programma lo stesso giorno, alle ore 14.30 in piazza dell’Unità e prevedono medaglie per i primi tre classificati assoluti nelle categorie maschile e femminile, e medaglie per i vincitori di ognuna delle categorie definite in base agli anni di nascita.