L'ambasciata della Cina visita le associazioni cinesi di Trieste: "Aiutano cooperazione tra paesi"

TRIESTE - La ministra consigliere Guo Lin e la console Yang dell'Ambasciata cinese in Italia hanno visitato la scorsa settimana le associazioni cinesi di Trieste: l'associazione culturale Nihao Panda, l'istituto Tonghua (una scuola per bambini di nazionalità cinese), l'Associazione Cinese di Trieste e vari negozi cinesi del centro cittadino. Durante la visita a Nihao Panda, la Ministra-Consigliere Guo ha sottolineato "il contributo positivo apportato dall'Associazione nel promuovere la comprensione reciproca tra il popolo cinese e quello italiano", ricordando l'imminente 700esimo anniversario della morte di Marco Polo come "importante opportunità per le relazioni e l’amicizia tra Cina e Italia". Ha inoltre auspicato che l'Associazione Nihao Panda possa "facilitare una comprensione più profonda della cultura cinese e cosi' facilitare scambi interpersonali e cooperazione tra i due paesi".

Per l'associazione "Questa visita ha senza dubbio consolidato ulteriormente i legami tra la comunita' cinese ed italiana, gettato solide basi per la cooperazione e gli scambi futuri". Nihao Panda è un'associazione di promozione sociale con finalità culturali, fondata nel 2017 da Jili Yao e Natasa Gombac, per promuovere gli scambi culturali tra la cittadinanza e la comunità cinese a Trieste.