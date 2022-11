La triestina Antonia Klugmann tra i 100 chef migliori del mondo

La chef triestina Antonia Klugmann entra nell'olimpo dei 100 chef migliori al mondo, classificandosi al 58esimo posto di "The best chef awards". La classifica, creata dallo chef polacco Cristian Gadau e dalla neuroscienziata e connazionale Joanna Slusarczyk, viene stilata con il voto dei migliori chef internazionali. La premiazione, con sontuosa cerimonia di gala, si è tenuta quest'anno a Madrid lo scorso settembre. Klugmann, ex giudice a Masterchef e titolare del famoso ristorante sul Collio L'argine a Vencò, è la settima donna in classifica, la prima è la slovena Ana Ros (del noto ristorante a Caporetto Hisa Franko), al settimo posto della classifica totale. Klugmann è inoltre la prima donna italiana tra i "fantastici 100".