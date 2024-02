Minaccia di morte la ex fidanzata: arrestato

TRIESTE - Arrestato un uomo per maltrattamenti ai danni della ex compagna. Nella prima mattina dello scorso 15 febbraio una volante della Polizia è intervenuta in zona Campi Elisi, su segnalazione di una donna perchè il suo ex fidanzato C.A., cittadino di origini dominicane del ’92, in stato di ubriachezza, stava minacciando di morte e offendeva lei e il suo attuale compagno. L’uomo era riuscito ad allontanarsi prima dell’arrivo della volante. La donna, stanca di essere oggetto di comportamenti aggressivi ed assillanti da parte dell'ex fidanzato, che non aveva accettato la fine della loro relazione sentimentale, ha deciso di denunciarlo fornendo messaggi, screenshot e file audio dal contenuto intimidatorio e denigratorio inviatigli dall’uomo; tra i tanti messaggi, la maggior parte dei quali a sfondo sessuale, era presente uno, in particolare, in cui il l'uomo dichiarava di comprendere tutti gli autori di femminicidio. E' stato sentito anche un testimone preoccupato per l’evolversi della vicenda e sono stati acquisiti ulteriori file audio inviati dall'uomo, dai quali si apprendevano delle affermazioni allarmanti sulla reale e concreta possibilità di porre in atto ulteriori condotte aggressive ed intimidatorie nei confronti della donna. In uno di questi messaggi l’uomo ribadiva che non aveva nulla da perdere, che doveva farsi rispettare e che sarebbe stato disposto a compromettere la propria vita pur di vedere la donna sotto terra. Dopo una serie di accertamenti, appostamenti in zone frequentate dall'uomo e la ricerca della targa della sua auto, gli agenti di Polizia del Commissariato San Sabba, il 16 febbraio, lo hanno rintracciato e arrestato, adottando così una misura in grado di tutelare l’incolumità della donna ed evitare la reiterazione di comportamenti violenti ed aggressivi. L’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Trieste.