Arrivata la bora per spazzare via le mucillagini

TRIESTE - E' arrivata la tanto attesa Bora, anche per spazzare via le mucillagini che hanno invaso la costa e stanno danneggiando pescatori, perché blocca l’utilizzo delle reti e compromette il passaggio delle imbarcazioni nel mare, diportisti e gli stabilimenti balneari. Oggi il vento di nord est dovrebbe soffiare moderatamente, stando a quanto previsto da Arpa Osmer. Una depressione atlantica è arrivata nella notte tra ieri e oggi. Anche domani soffierà Bora da moderata a sostenuta, con raffiche di 35 chilometri orari, specie verso Trieste. Martedì continuerà a soffiare moderata al mattino, in attenuazione dal pomeriggio quando sono previsti rovesci sparsi. Ma basterà a disgregare la massa vischiosa che si è venuta a creare?