Arriva il Papa, le indicazioni per chi assisterà alla celebrazione della messa in piazza

TRIESTE - Manca meno di un giorno alla messa del Papa in piazza dell'Unità d'Italia ed ecco che arrivano puntuali alcune indicazioni. I varchi di accesso alla piazza apriranno dalle 6 alle 9. Il pass gratuito per poter parteciapre alla messa indica anche il varco da cui sarà possibile accedere, il colore identifica il settore assegnato. I fedeli potranno fare ingresso in piazza esclusivamente attraverso il varco assegnato. I volontari della Settimana Sociale e della protezione civile saranno a disposizione per aiutare le persone agli accessi ai varchi e per recarsi nei settori assegnati. Verrà distribuito il libretto della messa, un cappellino per proteggersi dal sole e ci sarà a disposizione dell’acqua. Da evitare zaini e borse voluminose, che rallenterebbero i controlli all’accesso. È fatto comunque divieto di introdurre oggetti appuntiti, ombrelli, borracce, lattine, bottiglie in vetro. Ricordiamo che il transito dei veicoli sarà vietato sulle rive da via Milano a piazza Venezia e in alcune vie adiacenti. Diverse zone saranno poi interdette alla sosta. Per quanti non sono in possesso del pass sono stati predisposti due maxischermi sulle rive, fuori dal perimetro di piazza dell'Unità, lato Prefettura e lato Palazzo della Regione.

Modifiche alla linee del trasporto pubblico locale

A partire da mezzanotte di domenica 7 luglio e fino al termine dell’evento, i percorsi delle linee 4, 8, 9, 10, 11, 20, 24, 30 e la linea serale A saranno così modificati: linea 4 in direzione piazza Tommaseo: effettua il capolinea in piazza Oberdan; linea 8 in direzione Valmaura: percorso regolare fino in via Milano poi, via Roma, corso Italia, piazza Goldoni, galleria de Sandrinelli,galleria San Vito, via Alberti, a seguire percorso regolare; linea 8 in direzione Roiano: percorso regolare fino in via Caduti sul Lavoro poi, galleria San Vito, galleria de Sandrinelli, piazza Goldoni, via Mazzini, via Filzi, a seguire percorso regolare; linea 9 in direzione Campo Marzio: percorso regolare fino in piazza Goldoni poi, galleria de Sandrinelli, galleria San Vito, viale Campi Elisi, largo Irneri, via di Campo Marzio; linea 9 in direzione piazzale Gioberti: via di Campo Marzio, riva Ottaviano Augusto, via Giulio Cesare, viale dei Campi Elisi, via San Marco, galleria San Vito, galleria de Sandrinelli, piazza Goldoni, via Mazzini, via Imbriani, a seguire percorso regolare; linea 10: effettua il capolinea in piazza Goldoni (via Pellico); linea 11 in direzione corso Italia: percorso regolare fino in via Mazzini poi via Roma, corso Italia; linea 20: raggiunge il capolinea in piazzale 11 Settembre 2001 transitando per viale Miramare e non per porto vecchio; linea 24 in direzione San Giusto: percorso regolare fino in via Roma poi, via Mazzini, effettua il capolinea in piazza Goldoni; linea 24 in direzione piazza della Libertà: percorso regolare fino in via Bramante poi, galleria de Sandrinelli, piazza Goldoni, via Mazzini, via San Spiridione, a seguire percorso regolare; linea 30 in direzione via Locchi: percorso regolare fino in via Roma poi, via Mazzini, piazza Goldoni, galleria de Sandrinelli, percorso della linea 15, via Colautti, a seguire percorso regolare; linea 30 in direzione piazza della Libertà: percorso regolare fino in via Colautti poi percorso della linea 15, piazza Goldoni, via Mazzini, via San Spiridione, a seguire percorso regolare; linea serale A in direzione Campi Elisi: piazza Goldoni, galleria de Sandrinelli, galleria San Vito, via Alberti, viale dei Campi Elisi (capolinea di fronte al supermercato Pam); linea serale A in direzione piazza Goldoni: viale dei Campi Elisi, largo Irneri, via di Campo Marzio, riva Ottaviano Augusto, via Giulio Cesare, viale dei Campi Elisi, via San Marco, galleria San Vito, galleria de Sandrinelli, piazza Goldoni.