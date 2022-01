Al via gli open day de L'Arca, le giornate per trovare l'asilo nido giusto

Nove giornate dedicate alle famiglie per conoscere e capire il progetto de L’Arca, il Consorzio servizi per l’Infanzia, che gestisce sette strutture per un totale di 320 posti nido di cui 70 convenzionati con il Comune di Trieste. «Anche quest’anno - spiega Serena Bontempi presidente del Consorzio - il Covid ci impedisce di fare visite in presenza in tutte le strutture. Siamo però rodati ad affrontare le sfide che ci pone la pandemia e la formula delle visite tramite le piattaforme web è stata molto apprezzata già un anno fa. Anche in questo 2022 le famiglie potranno capire quello che il nostro personale, quasi 100 operatori, fa quotidianamente per aiutare i bambini a crescere in un ambiente idoneo e stimolante».

Quando e dove

La nove giorni di incontri inizierà il 15 gennaio prossimo dalle 9 alle 12 al nido L’Arca in viale XXV Aprile 1 a Muggia. Questa è l’unica struttura visitabile in presenza e nell’occasione si potrà visionare anche la scuola dell'infanzia Santi Giovanni e Paolo, conoscendo quindi l’intera struttura educativa 0-6 anni (bisognerà prenotare la visita ai numeri 040-9277070 - 3669797961).

Tutti gli appuntamenti

Tutti gli altri open day si svolgeranno in maniera telematica, per iscriversi bisognerà collegarsi al sito www.consorziolarca.it/eventi/ o sulle pagine Facebook delle singole strutture e scegliere la struttura e la data più comoda. Il 17 gennaio dalle 13.30 alle 14.30 e il 18 gennaio dalle 17 alle 18 si potrà visitare “La Casetta” di via Besenghi a San Vito. Il 18 gennaio dalle 13.30 alle 14.30 e il 26 gennaio dalle 17 alle 18 sarà la volta de “Arcobaleno 1 e 2” di via Morpurgo a Domio. Il 19 gennaio dalle 17 alle 18 e il 27 gennaio dalle 13.30 alle 14.30 sarà possibile conoscere “Il nuovo guscio” di via della Monache in cavana. Infine il 20 gennaio dalle 14 alle 15 e il 28 gennaio dalle 17 alle 18 sarà la volta de “Le aiuole” in via delle Aiuole trasversale di via Rossetti. A tutti gli incontri saranno presenti le Coordinatrici e vice Coordinatrici delle strutture del Consorzio.