Sanità, trenta nuove assunzioni per Asugi

ASUGI, in risposta alle esigenze segnalate dalle diverse Strutture, ha previsto le seguenti assunzioni necessarie al funzionamento dei servizi sanitari e di supporto:

1 dirigente fisico in disciplina “Fisica Sanitaria”, a tempo indeterminato, da assegnare alla S.C. Fisica Sanitaria (area giuliana), su cessazione per turnover avvenuta nell’anno 2021;

1 dirigente medico in disciplina “Medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza” da assegnare alla S.C. Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza (area giuliana), a tempo determinato, su cessazione di personale per turnover o trasferimento;

1 dirigente medico in disciplina “Igiene e Sanità Pubblica”, a tempo indeterminato, da assegnare alla S.C. Igiene degli Alimenti (area giuliana), per trasferimento di personale già dipendente in quel ruolo;

7 Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico, a tempo indeterminato, a ristoro delle cessazioni già avvenute o già programmate;

12 Assistenti Amministrativi (cat. C), a tempo indeterminato, da assegnare a varie strutture amministrative e sanitarie di area triestina e isontina, con contestuale decadenza di n. 4 rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato e n. 2 rapporti di lavoro somministrato;

4 Operatori Tecnico Specializzati – Autista di ambulanza (cat. BS) a tempo determinato, da assegnare alla SSD Sistema 118, a compensazione di altrettante cessazioni.



Contestualmente, nell’ambito della L 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e l’articolo 35, comma 2°, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge n. 68/1999 avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento, nonché, per le assunzioni di una serie di soggetti, tra cui le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, per chiamata diretta nominativa a seguito di domanda che gli interessati possono presentare alle pubbliche amministrazioni, ASUGI stipula 4 contratti di lavoro a tempo indeterminato e pieno n. 4 coadiutori amministrativi Cat B.