Ater: pubblicati due bandi online per affitti e Covid

Pubblicati in questi giorni due bandi sul sito di Ater Trieste. Il primo è il tradizionale “Bando Contributo Affitti” 2022, con il quale il Comune di Trieste, per mezzo di Ater, concede contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione ai cittadini meno abbienti. Destinatari e requisiti principali: essere conduttore di un alloggio privato o pubblico, adibito a prima casa e posto sul territorio del Comune di Trieste, ad esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata; essere anagraficamente residente nel territorio regionale da almeno due anni continuativi; essere titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato; possedere un indicatore ISE non superiore a euro 30mila, non essere proprietari, nudi proprietari o usufruttuari di altri alloggi anche per quote, all’interno del territorio nazionale o all’estero. Scadenza del bando 8 aprile.

Qui ulteriori informazioni: https://trieste.aterfvg.it/it/ altri-utenti-9729/contributi- per-laffitto-14981/bando- contributi-per-laffitto-2022- 85326

Il secondo è il cosiddetto “bando Covid”, bando straordinario destinato a chi ha subito una perdita del reddito IRPEF negli anni della pandemia, con esclusione di chi beneficia di un alloggio di sovvenzionata. Destinatari e requisiti principali: essere conduttori di un alloggio privato o pubblico, adibito a prima casa e posto sul territorio del Comune di Trieste, ad esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata; essere titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato; possedere un indicatore ISEE non superiore a euro 35mila euro, aver subito una perdita del reddito IRPEF, superiore del 20% nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019 e/o del 25% nell’anno 2021 rispetto all’anno 2020; i canoni oggetto del contributo sono quelli del 2022, successivamente all’erogazione del contributo saranno richieste le copie dei bollettini pagati. Scadena del bando 8 aprile.

Qui ulteriori informazioni: https://trieste.aterfvg.it/it/ altri-utenti-9729/contributi- per-laffitto-14981/bando- affitti-straordinario-2022- bando-covid-85314